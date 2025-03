Oasis po rokoch znovu vydali album Standing on the Shoulder of Giants

Londýn 28. februára (TASR) - Anglická britpopová skupina Oasis vydala v piatok reedíciu svojho štvrtého štúdiového albumu "Standing on the Shoulder of Giants" pri príležitosti 25. výročia jeho pôvodného vydania. TASR o tom informuje podľa webového magazínu NME.



Limitovaná edícia má podobu striebornej vinylovej platne. V oficiálnom internetovom obchode skupiny sa dajú objednať aj verzie s modrým a fialovomramorovým vinylom. Album pôvodne vyšiel 28. februára 2000. Pochádzajú z neho hitové single "Go Let It Out", "Who Feels Love?" a "Sunday Morning Call".



Štvrtý štúdiový počin britpopových superhviezd znamenal odbočku k psychedelickému, elektronickejšiemu zvuku obsahujúcemu bubnové slučky, melotron, syntetizátory, elektrický sitar, zvuky gitary pustené odzadu či sample. Album bol inšpirovaný tvorbou The Beatles. Album obsahuje desať skladieb, japonská verzia má o jednu navyše - "Let's All Make Believe" -, ktorá sa však objavila ako B-strana jedného z príslušných singlov. V tlačovej správe oznamujúcej reedíciu sa uvádza, že tento album znamenal pre skupinu začiatok "novej éry".



Išlo o prvý album skupiny Oasis, ktorý vyšiel vo vlastnom hudobnom vydavateľstve bratov Gallagherovcov s názvom Big Brother Recordings, ktoré založili po náhlom odchode od značky Creation Records.



Skupina vznikla v roku 1991 v Manchestri. V roku 2009 došlo medzi spevákom Liamom Gallagherom a gitaristom (a hlavným skladateľom) Noelom Gallagherom k zákulisnej roztržke, ktorá vyústila do rozpadu formácie. Oasis však vlani ohlásili návrat a v tomto roku podniknú koncertné turné. Predstavia sa v Británii, Írsku, USA, Kanade, Mexiku, ale aj v Kórejskej republike, Japonsku, Austrálii či v niekoľkých krajinách Latinskej Ameriky.



Skupina, ktorú momentálne tvoria iba bratia Gallagherovci, minulý rok vydala špeciálnu edíciu svojho debutového albumu "Definitely Maybe" - pri príležitosti 30. výročia jeho pôvodného vydania v auguste 1994.