Obdarujte sa filmovým zážitkom v Cinema City

Bratislava 4. decembra (OTS) - Vianoce v Cinema City budú štedré na skvelé filmové novinky. Posledný mesiac tohto roku odštartujeme očakávanou premiérou filmu Čarodejka, v ktorom zažiaria hudobné hviezdy Ariana Grande a Cynthia Erivo. Najmladších divákov potešia premiéry animovaných filmov Bob a Bobek, Ježko Sonic 3 či Superškriatkovia. Fanúšikovia Disney si určite nenechajú ujsť prequel k fenoménu Leví kráľ, ktorý sa zameria na príbeh Simbovho otca Mufasu a jeho nevlastného brata Scara. Z akčného súdka zaujme novinka Lovec Kraven, anime žáner vsádza na voľné pokračovanie Pána Prsteňov a v závere roka sa zabavíte na premiére českej komédie V dobrom aj zlom.Decembrové novinky si môžete vychutnať vo všetkých kinách Cinema City vo formáte 2D, ale aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX s popcorn a nachos menu. Nezabudnuteľný zážitok zo sledovania filmu budete mať aj vo VIP sálach v Cinema City Eurovea. Pred filmom vás čaká vynikajúca večera z teplého aj studeného bufetu, neobmedzený popcorn, nachos, čapované nealko nápoje, káva, čaj aj zákusok. A potom sa už len pohodlne usadiť do kožených polohovateľných sedadiel a film sa môže začať. Ktorú decembrovú premiéru si určite nenecháte ujsť?Doprajte svojim blízkym kúzelné Vianoce ako z filmu. Darujte im zážitok z napínavých príbehov, smiech, emócie a nezabudnuteľné chvíle na veľkom plátne. Darčekovou poukážkou do kín Cinema City im prinesiete to najlepšie kúzlo z filmového sveta. Skutočných filmových nadšencov potešíte aj limitovanou edíciou vianočných ponožiek s dizajnom popcornu a nachos. Nájdete vo všetkých pobočkách Cinema City.Očakávaná filmová adaptácia svetoznámeho muzikálu Wicked prichádza do kín Cinema City. Spoznajte príbeh Elfaby (Cynthia Erivo), budúcej študentky Univerzity pre čarodejníkov, ktorá jednoducho nezapadá. A takí to majú v živote zvyčajne o niečo ťažšie než ostatní. A čo v prípade, keď je to „nezapadnutie“ viditeľné na prvý pohľad. Elfaba sa od ostatných líši tým, že je zelená od hlavy až po päty. Osud sa jej to pokúsil vykompenzovať tým, že ju obdaril mimoriadnym čarodejníckym talentom. Naopak, jej na prvý pohľad okúzľujúca spolužiačka Glinda (Ariana Grande) čarodejníckeho talentu nemá nazvyš. Tieto dva absolútne protiklady spočiatku spája len vzájomná nevraživosť a spoločná izba, ktorú im (určite s nejakým skrytým motívom) pridelila dekanka čarodejníckej fakulty madam Morrible (Michelle Yeoh). Z počiatočnej nevraživosti sa časom zrodí veľké priateľstvo a spojenectvo výnimočných dievčat, ktorých schopnosti budú čoskoro potrebné. Nad celou krajinou Oz sa sťahuje pomyselný temný mrak, a pokiaľ ho mocný čarodejník (Jeff Goldblum) nedokáže zachrániť, budú musieť podať pomocnú ruku práve ony dve. Vezmite celú rodinu na novinku ČARODEJKA , ktorú vo všetkých kinách Cinema City uvidíte od 5. decembra. Zažite film na vlastnej koži vo formáte 4DX, v tom najlepšom rozlíšení v sále SUPERSCREEN v Cinema City Aupark alebo v all inclusive sálach VIP v Cinema City Eurovea.Navyše ak si kúpite lístok na film Čarodejka a do 11. decembra ho zaregistrujete na webe carodejka.cinemacity.sk , automaticky vás zaradíme do žrebovania o rodinný výlet do Amsterdamu, na 3 noci v 4-hviezdičkovom hoteli. Viac informácií nájdete na carodejka.cinemacity.sk Oscarové herečky Julianne Moore a Tilda Swinton sa vo filme VEDĽAJŠIA IZBA predstavia ako dve blízke priateľky z mladosti, ktoré spolu pracovali v rovnakom magazíne. Z Ingrid sa stala úspešná spisovateľka a Martha našla uplatnenie ako vojnová reportérka. Po rokoch odlúčenia sa znova stretávajú, v trochu extrémnej, ale podivne milej situácii. Dráma VEDĽAJŠIA IZBA v kinách Cinema City od 5. decembra.Známa králičia dvojica Bob a Bobek sa prvýkrát ukáže vo filme. Králiky z kúzelníckeho klobúka tak opäť dostanú priestor na to, aby vykúzlili úsmevy na tvárach divákov naprieč všetkými generáciami. Vďaka príbehu aj grafike, ktorá spĺňa súčasné trendy animovanej tvorby, má film ambície osloviť a zabaviť celú rodinu. V hlavných úlohách sa predstavia králiky Bob a Bobek žijúci v maringotke po slávnom kúzelníkovi v záhradkárskej kolónii, kde sa pripravuje súťaž o najlepšiu zeleninu Zlatý koreň. Bob a Bobek sa do súťaže zapoja, ale ich záhradkárske schopnosti práve nie sú najlepšie a konkurencia je veľká. Navyše všetkým súťažiacim začne zo záhradiek miznúť všetka úroda. Zvládnu Bob a Bobek odhaliť vinníka? A kto nakoniec vyhrá súťaž o Zlatý koreň? Ako sa králikom bude dariť, uvidíte v animovanom filme BOB A BOBEK VO FILME: NA STOPE MRKVOJEDA už 5. decembra vo všetkých kinách Cinema City.Mníchov zasiahne zemetrasenie! A inak tomu nebude ani v Cinema City Eurovea, kde si už 7. decembra môžete naplno užiť OKTAGON 64 . Tešiť sa môžete na vyhecovanú odvetu o titul ťažkej váhy a smršť bitiek ďalších elitných bojovníkov OKTAGONu vrátane žiadanej odvety Škvora a Montagnaca. 6 rokov a 11 zápasov neporazená svetová #63 Hatef „Boss“ Moeil bude prvýkrát obhajovať svoju korunu ťažkej váhy. V titulovej bitke sa znovu stretne so svetovou #93 Todevom. Tí dvaja sa vôbec nemajú v láske. Todev sa doteraz považuje za víťaza ich prvého súboja, pretože damage bola jednoznačne na jeho strane, a bol veľmi rozčarovaný rozhodnutím rozhodcov. Teraz sa konečne rozhodne, kto je skutočným bossom ťažkej divízie. Česká postojárska legenda Škvor chce zostreliť Montagnaca a vrátiť mu tvrdé KO, ktoré mu Francúz nadelil pred 2 rokmi na Vianoce za 38 sekúnd a presekol mu šnúru 5 výhier. Po suverénnom KO víťazstve nad Kimballom ide rozpútať ďalšiu búrku mníchovský bojovník a #2 poloťažké váhy OKTAGONu "Ironside" Poppeck. Tomu sa postaví ukončovateľ Doussis, ktorý má všetkých 9 výhier pred gongom. Víťaz dostane zápas o titul. Bartl minule sekol Solaju a teraz si verí na rozbehnutého účastníka nemeckej Výzvy Brajshoriho s vizitkou 2 KO za 22 a 29 sekúnd. Veľmi zaujímavý stret 2 doposiaľ neporazených debutantov, z ktorých teraz jeden zažije 1. bolestivú porážku. Fedor Duric prichádza s krasojazdou 6 výhier a 5 ukončení a proti nemu suverénny Elias Jakobi, ktorý vybil všetkých 4 súperov pred limitom. A tiež 5 zápasov nesmrteľný skrytý brnenský talent Jetsaam Gymu Stanovský či európsky šampión 2 divízií v Muay Thai a medzinárodný champ K1 Deiga-Scheck. Zažite nadupanú atmosféru živých zápasov MMA na premietaní OKTAGON 64 v Cinema City Eurovea už 7. decembra.Peter Jackson predstvauje prelomovú cestu späť do Stredozeme očami legandárneho režiséra Kenjiho Kamiyamu! Náhly útok Wulfa, šikovného a neľútostného pána Dunlendingu, ktorý hľadá pomstu za smrť svojho otca, prinúti Helma Hammerhanda, kráľa Rohanu, a jeho ľud, aby sa odvážne postavili naposledy v starobylej pevnosti Hornburg. Voľné pokračovanie fantasy fenoménu PÁN PRSTEŇOV: VOJNA ROHIROV prichádza do kín Cinema City 12. decembra. Novinku si užijete aj v obľúbenom formáte 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark alebo all inclusive sálach VIP v Cinema City Eurovea.Po Venomovi do kín prichádza ďalší kultový antihrdina. V akčnej novinke sa Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train, Kaskadér) predstaví ako Kraven, krvilačný lovec bažiaci po pomste. Má na to skvelé predpoklady - jeho otcom je chladnokrvný gangster (Russell Crowe), avšak aj Kravenovi nepriatelia sú rovnako nebezpeční ako on. Kto z nich napokon získa tú najcennejšiu trofej a stane sa najobávanejším na svete? To zistíte už 12. decembra na premiére akčného filmu LOVEC KRAVEN v kinách Cinema City. Novinku LOVEC KRAVEN si môžete užiť aj v obľúbenom formáte 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark alebo all inclusive sálach VIP v Cinema City Eurovea.Vstúpte do sveta Ghibli s klasickým príbehom PRINCEZNÁ MONONOKE . Rozprávanie sleduje stretnutie dievčaťa San, ktorá je vychovávaná vlkmi, s vládkyňou Železného mesta pani Eboši, likvidujúcou priľahlý les v záujme zabezpečenia obživy pre svojich poddaných. Do tohto sporu vstupuje princ Ašitaka, zasiahnutý smrteľnou kliatbou hnevu. Tá ho zavedie do lesa, kde San žije. Mladík sa pokúša obe strany priviesť k zmieru, je však vôbec možné toho dosiahnuť? Spektakulárny film Hajaa Mijazakiho, dnes považovaný za jedno z vrcholných diel nielen japonskej kinematografie, rozpráva o potrebe nenechať sa uchvátiť zlobou a zaslepenosťou. Anime PRINCEZNÁ MONONOKE uvidíte v kinách Cinema City už 16. novembra.Vo filme MUFASA: LEVÍ KRÁĽ opičí šaman Rafiki rozpráva legendu o tom, ako mladý lev prevzal vládu nad Levím kráľovstvom a stal sa obľúbeným vládcom všetkých. Pridajte sa na veľkolepú cestu, na ktorej oboch levích hrdinov sprevádza skupina bizarných postáv. Mufasa, stratené a osamelé levíča, jedného dňa stretne priateľského leva Taku, následníka levieho trónu. Ich náhodné stretnutie znamená začiatok veľkolepej cesty pozoruhodnej skupiny svojráznych hrdinov, ktorí sa snažia zistiť, čo im život v skutočnosti pripravil. Spoločnými silami sú nútení uniknúť desivému a smrteľnému nepriateľovi a zistiť, či je ich vzájomné puto naozaj dosť silné na to, aby obstáli v skúške. Nový film, ktorý kombinuje prvky hraného filmu s fotorealistickou počítačovou grafikou, režíroval Barry Jenkins, produkoval Adele Romanski a Mark Ceryak a dohliadal naň Peter Tobyansen. Piesne pre film napísal oceňovaný skladateľ Lin-Manuel Miranda. Nechajte sa uniesť nostalgickým príbehom MUFASA: LEVÍ KRÁĽ v kinách Cinema City od 19. decembra.Najrýchlejší ježko vo vesmíre je späť! S ním prídu na veľké plátna aj jeho všetci priatelia a úhlavní nepriatelia (vrátane doktora Robotnika). Na scénu prichádza aj Sonicovo dvojča, len má o niečo horší charakter. Nádielku zábavy, dobrodružstva a akcie vo filme JEŽKO SONIC 3 uvidíte v kinách Cinema City už 26. decembra. Film JEŽKO SONIC 3 si môžete pozrieť aj v obľúbenom formáte 4DX.Sú nenápadní, až takmer neviditeľní. Škriatkovia. Dlhé stáročia tajne pomáhajú pekárom, krajčírkam a ďalším remeselníkom. A nielen im! Aj keď to niekedy vyzerá, že sme niečo urobili náhodou, môžu za to škriatkovia. Bolo by veľkou chybou myslieť si, že sú to len nejakí fúzatí chlapci! Sú tu aj mimoriadne technologicky vyspelí superškriatkovia, ktorí nepokazia žiadnu zábavu. Tento objav obráti život malej Helvi hore nohami. Dokáže jej priateľstvo s Bo, najmladšou z novej generácie škriatkov, konečne ukončiť odvekú rivalitu medzi ich klanmi? SUPERŠKRIATKOVIA sú pokračovaním úspešného filmu Keď škriatkovia pečú, ktorý potešil malých aj veľkých divákov vo viac ako 200 krajinách a získal cenu za najlepší hraný film na jednom z najstarších filmových festivalov pre deti a mládež v talianskom Giffoni. Rovnako ako predchádzajúci príbeh legendárnych malých pomocníkov, aj tento sľubuje zábavné predstavenie plné napínavých a vtipných scén, nových kamarátov a najmodernejších pomôcok, čo potvrdzuje aj ich producentka Solveig Langeland. Presvedčte sa sami na premiére animovaného filmu SUPERŠKRIATKOVIA v kinách Cinema City už 26. decembra.Záver roka vám v Cinema City okorenia láska, radosť, vzrušenie, vášeň aj sex. To všetko Evženovi a Anne po pätnástich rokoch manželstva dávno utieklo medzi prstami. Ich susedia majú opačný „problém“. Tomáš a Laura sú plní života, krásni, vášniví a hlasní. Ich bujaré hrátky hore nejde nepočuť. Evženovi to lezie na nervy, ale v Anne sa prebúdza dlho potláčaný záujem. Pozvanie na návštevu sa postupne zvrháva nečakaným smerom a odkrýva jedno tajomstvo za druhým. Dôjde skôr na rozvod alebo nové erotické skúsenosti? Príďte to zistiť už 26. decembra do kín Cinema City na premiéru českej komédie V DOBROM AJ ZLOM