Obľúbený český herec a moderátor Jan Kraus má 70 rokov

Praha/Bratislava 14. augusta (TASR) – Český moderátor, herec, scenárista a režisér Jan Kraus sa do povedomia divákov dostal predovšetkým vďaka populárnej televíznej relácii Českej televízie Uvolněte se, prosím, obdobu ktorej v súčasnosti pod názvom Show Jana Krause vysiela TV Prima. Vo svojej talkshow už roky spovedá pozvaných hostí a publikum zabáva aj ako sarkastický glosátor spoločenského diania.



Pred kamerou sa však objavuje od detstva ako herec, pričom stvárnil množstvo nezabudnuteľných úloh.



V utorok 15. augusta bude mať známy český herec a moderátor 70 rokov.



Jan Kraus sa narodil 15. augusta 1953 v Prahe do židovskej rodiny publicistu a osvienčimského väzňa Ota Krausa. Vyštudoval gymnázium a do oblasti filmu začal prenikať už ako šesťročný vďaka práci v dabingu.



Prvýkrát sa pred kamerou objavil v roku 1965 vo filme Káťa a krokodýl a v tom istom roku účinkoval aj vo vojnovej dráme Ať žije republika. O rok neskôr si zahral v dobrodružnej snímke Ukradená vzducholoď.



Slovenský režisér Juraj Herz ho obsadil do filmu Spalovač mrtvol (1968) a v jednej z hlavných úloh sa predstavil v rodinnej komédii Lišáci, Myšáci a Šibeničák (1970).



Diváci si môžu umelca pamätať aj z obľúbenej rozprávkovej komédie Dívka na koštěti (1971), v ktorej si zahral nespratníka Mikyho Rouska. Do úlohy princa sa prevtelil v rozprávke Jak se budí princezny (1977), účinkoval aj v známej komédii Což takle dát si špenát (1977), či v televíznom rozprávkovom seriáli Arabela (1979). Po boku svojej vtedajšej manželky Jany Krausovej sa objavil v dráme Příběh '88 (1989).



Hlavnú rolu naivného vidieckeho mladíka, ktorý sa chce stať umelcom, stvárnil v trezorovej snímke Evžen mezi námi, ktorá sa do kín dostala v roku 1990. Z ďalších filmov možno spomenúť komédiu Černí baroni (1992) alebo animovanú drámu Lekce Faust (1994).



V roku 2000 si zahral aj v poeticko-mýtickej filmovej snímke Martina Šulíka Krajinka. Jednu z hlavných úloh vytvoril vo filme Musím tě svést (2002), kde si zahral so svojou terajšou manželkou Ivanou Chýlkovou. Režisér Tomáš Mašín ho obsadil do historickej drámy Tri sezóny v pekle (2009) a s patričnou hravosťou si v komédii Wilsonov (2015) zahral policajného prezidenta Witticha.



Vďaka svojskému zmyslu pre humor, nadhľadu a irónii účinkoval napríklad v televíznych humoristických reláciách Tuzemský konzumní (1993) alebo Dvaadvacítka (1998).



Jan Kraus sa výrazne presadil ako pohotový moderátor televíznych talkshow ako napríklad Další, prosím! (2000) či Ok – Občan Kraus (2001). V novembri 2004 sa začala v programe Českej televízie objavovať čoraz populárnejšia relácia s názvom Uvolněte se, prosím, ktorú moderoval do júna 2010. Na túto talkshow voľne nadviazala jej obdoba pod názvom Show Jana Krause, ktorú môžu aj v súčasnosti sledovať diváci na súkromnej českej televíznej stanici Prima.



Ako režisér a scenárista sa Jan Kraus podpísal pod tragikomédiu Městečko (2003) a je aj autorom divadelnej komédie Nahniličko aneb Poněkud dojatý, ktorá sa od svojej premiéry v roku 1995 stále teší mimoriadnemu diváckemu záujmu.







