Obnovené pamiatky môžu súťažiť o prestížnu cenu Fénix

Bratislava 3. novembra (TASR) – Ministerstvo kultúry vyhlásilo 16. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktorou ocení najlepšie obnovené či zrekonštruované pamiatky. Ich vlastníci môžu svoje projekty prihlásiť do súťaže do 31. januára 2023. O prestížnu cenu sa môžu uchádzať pamiatky, ktoré boli obnovené či zreštaurované v rokoch 2021 a 2022.



Vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že prihlášku do súťaže spolu s kompletnou dokumentáciou je potrebné v tomto ročníku podať výhradne elektronicky, prostredníctvom systému egrant na https://nadaciaspp.egrant.sk.



Projekty obnovy pamiatok, ktoré bude hodnotiť odborná porota, sa dajú prihlásiť do jednej z troch kategórií súťaže. Ocenenie môžu získať za komplexnú obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti, respektíve za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky.



Odborná porota má zároveň právo udeliť titul Čestné uznanie. Môže ho získať právnická alebo fyzická osoba, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy/reštaurovania pamiatky, za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky.



Ocenenie môže získať aj pamiatka, ktorej obnova ešte nebola ukončená. Jej vlastníkovi bude patriť titul Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Udelenie tejto ceny má podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktoré sa nachádzajú v procese obnovy, upozorniť na ne verejnosť a vytvoriť priestor na sledovanie procesu obnovy až po jeho úspešné ukončenie.



Viac informácií o súťaži a jej štatút nájdu záujemcovia na www.kpr-fenix.sk.