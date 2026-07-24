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Ocenený rodinný film Hlavička príde do kín 10. septembra
Spolu s festivalovým úspechom tvorcovia zverejnili aj prvý oficiálny trailer, ktorý odhaľuje pestrofarebný svet filmu.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Na prvý pohľad je to napínavá detská detektívka. V skutočnosti príbeh o tom, že najväčšie dobrodružstvo sa niekedy začína vo chvíli, keď sa pokúsime pochopiť niekoho, kto vidí svet inak. Tak predstavujú tvorcovia slovensko-chorvátsky rodinný film Hlavička, ktorý nedávno ocenili na Pula Film festivale a do slovenských kín vstúpi 10. septembra.
Ako informuje impakt producentka Eva Pavlovičová, film získal na 73. ročníku Pula Film Festivalu tri Zlaté arény vrátane ocenenia za vizuálne efekty, na ktorých sa podieľal slovenský tvorivý tím vedený režisérkou Vandou Raýmanovou. Vo svojom zdôvodnení medzinárodná porota ocenila vizuálne efekty, ktoré „animáciou posúvajú hranice filmového rozprávania, prepájajú realitu s detskou predstavivosťou a formujú silný emocionálny zážitok z filmového sveta“. Hlavička dostala ocenenie na jednom z najvýznamnejších filmových festivalov v juhovýchodnej Európe aj za výpravu a kostýmy.
Spolu s festivalovým úspechom tvorcovia zverejnili aj prvý oficiálny trailer, ktorý odhaľuje pestrofarebný svet filmu. Divákov zavedie do príbehu desaťročnej Alice, ktorej jedného dňa záhadne zmiznú rodičia. Aby ich našla, spojí sily so skupinou detských kamarátov. Ich pátranie sa však postupne mení na niečo oveľa väčšie - cestu k pochopeniu Alicinho staršieho brata prezývaného Hlavička, chlapca s autizmom, ktorý svet vníma inak ako ostatní.
„Veľmi si vážime, že porota ocenila práve vizuálnu stránku filmu. Animácia v Hlavičke nie je len výtvarným prvkom. Pomáha divákom vstúpiť do sveta hlavného hrdinu a zažiť realitu tak, ako ju prežíva on,“ hovorí režisérka.
Na filme sa výrazne podieľali slovenskí tvorcovia nielen v réžii, ale aj v animácii, vizuálnych efektoch a postprodukcii. Vo filme účinkujú aj slovenskí herci Gabriela Dzuríková a Csongor Kassai. „Stvárňujú dvojicu výrazných postáv zohrávajúcich kľúčovú úlohu v príbehu,“ poznamenáva Pavlovičová k snímke určenej deťom od siedmich rokov, rovnako intenzívne má osloviť aj dospelých. „Popri dobrodružnom príbehu prirodzene otvára tému prijatia odlišnosti, inklúzie detí s autizmom a života rodín, ktorých sa autizmus dotýka,“ uzavrela.
Ako informuje impakt producentka Eva Pavlovičová, film získal na 73. ročníku Pula Film Festivalu tri Zlaté arény vrátane ocenenia za vizuálne efekty, na ktorých sa podieľal slovenský tvorivý tím vedený režisérkou Vandou Raýmanovou. Vo svojom zdôvodnení medzinárodná porota ocenila vizuálne efekty, ktoré „animáciou posúvajú hranice filmového rozprávania, prepájajú realitu s detskou predstavivosťou a formujú silný emocionálny zážitok z filmového sveta“. Hlavička dostala ocenenie na jednom z najvýznamnejších filmových festivalov v juhovýchodnej Európe aj za výpravu a kostýmy.
Spolu s festivalovým úspechom tvorcovia zverejnili aj prvý oficiálny trailer, ktorý odhaľuje pestrofarebný svet filmu. Divákov zavedie do príbehu desaťročnej Alice, ktorej jedného dňa záhadne zmiznú rodičia. Aby ich našla, spojí sily so skupinou detských kamarátov. Ich pátranie sa však postupne mení na niečo oveľa väčšie - cestu k pochopeniu Alicinho staršieho brata prezývaného Hlavička, chlapca s autizmom, ktorý svet vníma inak ako ostatní.
„Veľmi si vážime, že porota ocenila práve vizuálnu stránku filmu. Animácia v Hlavičke nie je len výtvarným prvkom. Pomáha divákom vstúpiť do sveta hlavného hrdinu a zažiť realitu tak, ako ju prežíva on,“ hovorí režisérka.
Na filme sa výrazne podieľali slovenskí tvorcovia nielen v réžii, ale aj v animácii, vizuálnych efektoch a postprodukcii. Vo filme účinkujú aj slovenskí herci Gabriela Dzuríková a Csongor Kassai. „Stvárňujú dvojicu výrazných postáv zohrávajúcich kľúčovú úlohu v príbehu,“ poznamenáva Pavlovičová k snímke určenej deťom od siedmich rokov, rovnako intenzívne má osloviť aj dospelých. „Popri dobrodružnom príbehu prirodzene otvára tému prijatia odlišnosti, inklúzie detí s autizmom a života rodín, ktorých sa autizmus dotýka,“ uzavrela.