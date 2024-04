Oceňovaná filmová herečka Shirley MacLaineová oslavuje 90 rokov

Richmond/Bratislava 23. apríla (TASR) - Od polovice 50. rokov minulého storočia spolupracovala s najznámejšími režisérmi ako Alfred Hitchcock, Billy Wilder či Mike Nichols alebo hercami od Jacka Lemmona až po Nicole Kidmanovú.



Účinkovala vo vyše 60 filmoch a v mnohých televíznych i divadelných predstaveniach. Americká Akadémia filmových umení a vied ju šesťkrát nominovala na Oscara. Prestížnu sošku si prevzala za najlepší ženský herecký výkon vo filme Cena za nežnosť (1983). Získala aj sedem ocenení Zlatý glóbus a dve ceny BAFTA - Britskej akadémie filmových a televíznych umení.



V stredu 24. apríla bude mať oceňovaná a obsadzovaná americká herečka, tanečnica a spisovateľka Shirley MacLaineová 90 rokov.



Shirley MacLaineová, rodným menom Shirley MacLean Beatyová, sa narodila 24. apríla 1934 v Richmonde, v americkom štáte Virgínia, do rodiny realitného makléra a učiteľky herectva. Aj jej o tri roky mladší brat Warren Beatty sa vydal umeleckou dráhou a preslávil sa ako hollywoodsky herec, producent a režisér.



Už ako trojročná začala navštevovať baletnú triedu na Washington School of Ballet. Napokon sa ale rozhodla ísť hereckou cestou. V školských divadelných predstaveniach účinkovala už na Washington-Lee High School. Keď mala pred sebou posledný rok na strednej škole rozhodla sa odísť do New Yorku a skúsiť šťastie na Broadway. Výraznejší úspech sa však nedostavil.



Túžba stať sa herečkou bola ale silná a tak sa po skončení vysokej školy opäť vrátila na Broadway, kde svoje herecké umenie prvýkrát predviedla v roku 1953 v inscenácii Ja a Júlia. V máji 1954 nahradila v muzikáli Hra o pyžamo zranenú tanečnicu a herečku Carol Hanneyovú. V ňom si ju všimol hollywoodsky producent Harold Brent Wallis, ktorý jej ponúkol spoluprácu.



Na filmovom plátne debutovala Shirley MacLaineová v roku 1955 v čiernej komédii Alfreda Hitchcocka Problémy s Harrym. Debut to bol mimoriadne úspešný - získala svoj prvý Zlatý glóbus v kategórii ženský objav roka.



Čoskoro prišiel ďalší úspech v podobe prvej nominácie na Oscara. V roku 1958 jej ju priniesla filmová adaptácia románu Jamesa Jonesa nazvaná Some Came Runnig, v ktorej si zahrala po boku Franka Sinatru a Deana Martina. Veľký komerčný úspech zaznamenala tiež oscarová komédia Byt (1960), v ktorej bol jej filmovým partnerom Jack Lemmon.



Úspech najžiarivejší v podobe Oscara a Zlatého glóbusu priniesla herečke melodráma Cena za nežnosť (1983), zobrazujúca pozoruhodný príbeh dvoch blízkych ľudí - matky a dcéry v podaní Shirley MacLaineovej a Debry Wingerovej.



Režisér James Lawrence Brooks zachytil vývoj ich vzťahu, pričom nešetril hlbokým citom, humorom ani ironickým zveličovaním. Skvelý herecký výkon vo filme podal aj Jack Nicholson. Snímka zarobila viac ako 108-miliónov dolárov a stala sa druhým najlepšie zarábajúcim filmom roku.



Aj po získaní Oscara účinkovala v mnohých úspešných a oceňovaných filmoch. Medzi nimi to bola napríklad dráma Madame Sousatzká (1988), Pohľadnice z Hollywoodu (1990), komédia Svadba alebo pohreb? (1992), Pozná ju ako svoje boty (2005) či životopisný film Coco Chanel (2008).



V 60. rokoch sa aktívne zapojila do politiky ako členka Demokratickej strany v predvolebnej kampani Roberta Kennedyho. Vydala aj niekoľko úspešných kníh, v ktorých opisuje svoje zážitky z cestovania a umeleckého života.



Populárna americká herečka Shirley MacLaineová, ktorá v roku 1962 navštívila Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch, je známa tiež ako vyznávačka rôznych orientálnych náboženstiev, jasnovidka či odborníčka na okultizmus.