Oceňovaná muzikologička a publicistka Etela Čárska má 80 rokov

Nové Zámky/Bratislava 28. februára (TASR) - Muzikologička, publicistka a hudobná dramaturgička PhDr. Etela Čárska patrí na Slovensku k popredným znalcom organovej hudby. Už viac ako polstoročie pripravuje pre Slovenský rozhlas umelecké fíčre a hudobné koláže, za ktoré získala mnohé prestížne ocenenia. Vďaka nej sa tieto náročné rozhlasové žánre udomácnili aj vo vysielaní verejnoprávneho rozhlasu.



"Ako jediná som sa vo vysielaní rozhlasu počas socialistickej éry venovala téme organu. Nebolo to vždy jednoduché, ale mala som šťastie na výnimočných ľudí. Naučila som sa od nich nesmierne veľa a posilnilo ma to,“ spomína Etela Čárska, ktorá sa v nedeľu 28. februára dožíva životného jubilea 80 rokov.



Etela Čárska sa narodila 28. februára 1941 v Nových Zámkoch. Spolu s rodičmi žila v Komjaticiach, kde jej otec František Lörinczi ml. bol správcom školy, učiteľom a organistom. Už od mala ju viedol k hudbe. Hrala na klavíri, neskôr na organe, od útleho detstva spievala v dedinskom spevokole, ktorý dirigoval. Pre zbor komponoval aj skladby, stretával sa s hudobnými skladateľmi, medzi jeho priateľov patrili Mikuláš Schneider Trnavský a Jozef Rosinský. Čárskej matka, Trista Lörincziová, učila na škole slovenčinu a viedla dedinské divadlo. Po smrti otca po ňom ešte len 13-ročná Etela prevzala hru na organ v miestnom kostole a ujala sa aj dirigovania stočlenného spevokolu.



Po maturite na Jedenásťročnej škole v Nitre študovala v rokoch 1958 až 1964 hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Už v roku 1963 začala externe spolupracovať s Československým rozhlasom v Bratislave. Dostala umiestenku do Hudobno-slovnej redakcie, v ktorej sa z elévky vypracovala na uznávanú a oceňovanú redaktorku aj v neskoršej Redakcii symfonickej, opernej a komornej hudby.



Ako mladá redaktorka mala mnohé ambície, ktoré začala postupne napĺňať. Hudbu a text začala prepájať s ďalšími zložkami umenia, s hercami, výtvarníkmi, hudobnými skladateľmi, interpretmi. Od roku 1976 začala tvoriť hudobné koláže, ktoré sa nepozdávali vtedajšiemu vedeniu rozhlasu. Na radu hudobného skladateľa Hanuša Domanského sa prihlásila do medzinárodnej rozhlasovej súťaže Prix musical de Radio Brno. V experimentálnom štúdiu pripravila s huslistom Petrom Michalicom reláciu Interpreti. Spomedzi 43 relácií z celej Európy a Kanady sa umiestnili na 2. mieste. Toto ocenenie jej otvorilo cestu k nahrávaniu umeleckých fíčrov v rozhlase. Pre verejnoprávny rozhlas ich nahráva takmer 45 rokov.



Etela Čárska osobne pozná mnohých hudobných skladateľov a interpretov. Medzi jej duchovne blízkych patril skladateľ Ivan Hrušovský. "On nekomponoval dovtedy, pokiaľ nemal pocit, že jeho hudba bude obohatením pre druhých. Nekomponoval preto, aby komponoval", spomína E. Čárska. Medzi jej priateľov patril aj Ivan Sokol, organista a veľký interpret Johanna Sebastiana Bacha. Ako jediný slovenský interpret nahral jeho kompletné dielo. Ešte ako študentka chodila na prednášky básnika Milana Rúfusa. Bola jedna z mála, ktorá mala u Rúfusovcov otvorené dvere aj pred rokom 1989. Pravidelne s ním pripravovala rozhovory až do jeho smrti v roku 2009.



Medzi jej najväčšie rozhlasové úspechy patrí spolupráca s poľským kolegom, redaktorom Rádia Varšava Krzysztofom Lipkom. Pravidelné súperenie na medzinárodných rozhlasových súťažiach vyústilo v roku 1993 do spolupráce pri nahrávaní relácie o norimberskom organárovi pôsobiacom v Krakove, majstrovi Hansovi Hummelovi, ktorý je autorom barokového organu v bazilike sv. Jakuba v Levoči. "S Hummelom sme zažili zaujímavú situáciu, všetci porotcovia mimo českých nám udelili na Prix musical de Radio Brno prvé miesto. Tak sme napokon získali 2. s neudelením 1. miesta", dodáva Čárska.



Za svoj kreatívny prístup v rozhlasovej práci získala množstvo ocenení. Okrem úspechov z Prix musical de Radio Brno v rokoch 1976, 1977, 1986, 1987 a 1993 bola úspešná napríklad aj na Prix Italia v Ravenne 1997 kde súťažila so zvukovou kolážou z operácie s hudbou, a na Prix Italia v Assisi 1998, kde uspela s Hudbou svetla o Hildegarde of Binden. Svojimi úspechmi otvorila dvere rozhlasovým kolegom na medzinárodných fórach. V roku 2012 jej Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila v kategórii hudobné umenie cenu Fra Angelico.



Etela Čárska stála 20 rokov pri organizácii medzinárodného festivalu Slovenské historické organy, takisto organových koncertov pod Pyramídou. Má mimoriadnu zásluhu na propagácii tohto hudobného nástroja. "Na Slovensku máme okolo 200 organov, zachovali sa po malých dedinách, bolo tu veľa malých organových dielní. Sú špecifické aj drevenými píšťalami. Je to rarita, zvukovo sú veľmi krásne. Takto sa naše organy dostávajú aj do Európy, pretože zahraniční organisti chodia na Slovensko a sú prekvapení, aké úžasné organy tu máme. Významne tak dopĺňajú európske kultúrne dedičstvo," pripomína Čárska.



Hoci je už na dôchodku, stále je aktívnou hudobnou publicistkou. S manželom MUDr. Borisom Čárskym vychovala dve deti, dcéru Andreu a syna Ladislava.