Oceňovaný spevák, textár a skladateľ Richard Müller má 60 rokov

Hlohovec/Bratislava 6. septembra (TASR) - Na hudobnú scénu Richard Müller vstúpil pred takmer 40 rokmi. V 80. rokoch minulého storočia upútal pozornosť nielen vysokou postavou, ale aj neopakovateľným prejavom ako spevák skupiny Banket. Neskôr zaujal interpretáciou skladieb Štěstí je krásna věc, Rozeznávam, Pod plynárnou, alebo Kurt Vonnegut českej autorskej dvojice Petr Hapka a Michal Horáček, ktoré pochádzajú z platní V penziónu Svět (1988) a Citová investice (1996).



Jeho sólová tvorba, ktorá sa začala v roku 1992, sa vyznačuje hlbokou osobnou výpoveďou a zdobia ju hity ako Nebude to ľahké, Milovanie v daždi, Cigaretka na 2 ťahy, V tom istom meste, Spočítaj ma, Nahý II. či Už.



V pondelok 6. septembra bude mať spevák, originálny textár, skladateľ, ale aj talentovaný fotograf Richard Müller 60 rokov.



Richard Müller sa narodil 6. septembra 1961 v Hlohovci v hereckej rodine Vladislava Müllera a Elišky Müllerovej. V roku 1985 absolvoval štúdium dramaturgie a scenáristiky na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Hudbe sa venoval ešte počas štúdia, a tiež ako redaktor časopisov Populár a Gramorevue. Neskôr so skupinou Burčiak Pavla Daněka nahral a naspieval prvú skladbu Rádio.



V roku 1984 založil skupinu Banket a prvé verejné vystúpenie s ňou absolvoval v júni toho istého roku na Bratislavskej lýre s piesňou Nespoznaný. Skupina zaznamenala úspechy aj so skladbami Prečo Vy, ľudia 20. storočia máte vždy zachmúrené obočia (1985), alebo Esspreso tón (1986). Debutový album Bioelektrovízia kapela vydala v roku 1986 a medzi najznámejšie skladby okrem hitu Po schodoch patria aj Tlaková níž, Salieri, Nezavadzaj, či Slovenčina.



Hudobnú progresívnosť potvrdil Banket na čele s Müllerom aj nahrávkou Nová doba?! (1988). V spolupráci s Andrejom Šebanom vznikli skladby ako Bytové jadro problému, Slovenské tango, alebo Klaun v maske človeka. Posledným Müllerovým štúdiovým projektom s Banketom bol album Vpred? (1990) s hitmi Požičovňa tvári, Pštros, alebo Slúžiť ti chcem a so skladbou Aj Ty!, s ktorou skupina v roku 1989 vyhrala Bratislavskú lýru.



V roku 1992 sa Müller vydal na sólovú dráhu. Jeho debutom bol album Neuč vtáka lietať (1992), z ktorého pochádzajú hity ako Nebude to ľahké, či Keď odchádzajú lásky. Za album dostal Cenu Akadémie populárnej hudby Aurel.



V 90. rokoch sa začala aj jeho spolupráca s Jarom Filipom, z ktorej v roku 1994 vznikol album 33 s odkazom na Müllerov vek, teda na "Kristove roky". Skladateľsky sa Filip podieľal aj na kultovom albume LSD (1996) s hitom Cigaretka na 2 ťahy. Za text k tejto piesni ocenili Müllera ďalšou cenou Aurel.



O dva roky neskôr sa Müller predstavil albumom Nočná optika s hitmi V tom istom meste, Milovať teba, Nohy, či Knižný príbeh. Album vyniesol Müllerovi štyroch Aurelov a cenu Aurel dostal aj za nahrávku Koniec sveta (1999), na ktorej sa tiež podieľal Jaro Filip.



Na albume Richard Müller a hosté (2000) spieval nielen české texty Michala Horáčka, ale začal spolupracovať s Ivanom Táslerom. Za album dostal dvoch Aurelov. Líder IMT Smile sa podieľal aj na Müllerovej oceňovanej nahrávke ´01 (2001, získala 5 Aurelov).



Medzi Müllerove autorské albumy patrí Monogamný vzťah (2004), na ktorý nadviazal nahrávkou 44 (2005), ktorou opäť odkázal na svoj vtedajší vek. O rok neskôr vydal album V.V. a poctu Milanovi Lasicovi a Jarovi Filipovi vyjadril nahrávkou Müller spieva Lasicu, Lasica spieva Müllera, Müller a Lasica spievajú Filipa (2008).



Po albume Už (2010) nadviazal na spoluprácu s Táslerom a vznikla nahrávka Ešte (2011), po ktorej nasledovali projekty Hlasy (2013), Hlasy 2 (2014) s vokálnou skupinou Fragile. Za nahrávku Hlasy ho v roku 2013 ocenili Krištáľovým krídlom.



K Horáčkovým textom sa vrátil na nahrávke Sociální síť (2015), na ktorej zložil hudbu český gitarista Michal Pavlíček. Päťdesiate piate narodeniny si pripomenul albumom 55 (2016) a zatiaľ jeho posledným sólovým počinom je štúdiovka Hodina medzi psom a vlkom (2020), na ktorej sa vrátil k spolupráci s Petrom Uličným a skladateľom hudby bol Ondřej Gregor Brzobohatý.



Okrem hudby sa Müller predstavil aj ako talentovaný fotograf a na svojom konte má dve fotografické knihy Amerika (1996) a Enter (2010). Moderoval aj televízne talkshow ako Müllerád, Promülle a OK Pop.



Jeho bývalou manželkou je televízna hlásateľka a moderátorka Soňa Müllerová, s ktorou má syna Filipa a dcéru Emu-Lujzu. So súčasnou partnerkou Vandou Wolfovou má syna Markusa.



Zdroje: www.muller.sk; hc.sk