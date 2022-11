Ochotníci z Kysuckého N. Mesta uvedú premiéru inscenácie Ženský zákon

Kysucké Nové Mesto 26. novembra (TASR) – Ochotníci z Kysuckého Nového Mesta uvedú v decembri premiéru inscenácie Ženský zákon. Pôvodne ju mali predstaviť vo februári minulého roka, no pre pandémiu to museli odložiť. Pre TASR to uviedol režisér Divadelného súboru dospelých z Kysuckého Nového Mesta Rudolf Vitos.



Inscenáciu urobili formou spomienok Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej. "V našom súbore sa zaužíval zvyk, že vždy hrá celý súbor, tak som do inscenácie pripísal tieto dve postavy a urobil z nich sprievodcov predstavením," priblížil Vitos.







Hudbu k inscenácii zložil frontman Arzénu Pavol Cabadaj, ktorý so súborom spolupracoval už na inscenácii Kubo. Vitos zdôraznil, že ide o hudbu, ktorá spája tradície so súčasnosťou. "Pesničky nám okrem Paľa naspievala Zuzka Chmelárová a Jaro Gažo," dodal režisér.



Vstupenky na premiéru v piatok 9. decembra sú v tejto chvíli vypredané, preto pridali predpremiéru vo štvrtok 8. decembra. "Žiaľ, nie všetko ide tak, ako si človek naplánuje a nás veľmi mrzí, že vedúca súboru Danka Podoláková, pre ktorú bola táto inscenácia akýmsi divadelným dieťaťom a ktorá mala stvárňovať postavu Mary Maleckej, bude túto premiéru sledovať už iba z divadelného nebíčka," povedal Vitos s tým, že premiérové predstavenie sa rozhodli venovať jej pamiatke.