Ochotnícke divadlo v Sebechleboch oslavuje 100. výročie

Sebechleby 19. novembra (TASR) - Ochotnícke divadlo v obci Sebechleby v Krupinskom okrese oslavuje sto rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti uvedie miestny súbor Geľo hru od Ferka Urbánka s názvom Kríž pod lipami. Pre TASR to uviedla jeho vedúca Erika Lukáčová.



Ako dodala, divadelné stretnutie naplánovali na 30. decembra tohto roka v kultúrnom dome v Sebechleboch. Súčasťou bude aj detské divadelné predstavenie s názvom Betlehemské svetlo. Scenár upravila a so žiakmi Základnej školy s materskou školou Antona Matulu hru nacvičila Helena Kozinská. Prezentáciou si tiež hostia zaspomínajú, ako to bolo v ochotníckom divadle kedysi. "V spolupráci s obecným úradom bude zápis do pamätnej knihy, odovzdanie Ceny obce Sebechleby a pamätných listov aktívnym členov ochotníckeho divadla," poznamenala.



Podotkla, že divadelný súbor pod názvom Geľovan bol aktívny do roku 2005. "Potom bola malá prestávka a pod novým názvom Geľo v roku 2012 niekoľko ochotníkov začalo nacvičovať divadelnú hru s názvom Pozvanie na husacinu alebo Tri hrste fazule," objasnila s tým, že v súčasnosti majú 18 členov. Najmladší má 10 a najstarší 76 rokov. "Nacvičili sme spolu 11 divadelných hier, najväčší úspech mal Kubo a tento rok hra s názvom Inzerát," priblížila. V Sebechleboch mávajú herci generálku i premiéru. Vystupovať potom chodia do okolitých obcí i do kúpeľného mesta Dudince. Tento rok v apríli sa súbor zúčastnil regionálnej súťažnej prehliadky. "Boli to Divadelné slávnosti Podpoľania a Hontu, kde sme s hrou Inzerát získali druhé miesto," informovala Lukáčová.



Prvá písomná zmienka o ochotníckom divadle v Sebechleboch je v miestnej kronike z 26. decembra 1921. Pod vedením riaditeľa školy Antona Matulu nacvičili prvé slovenské detské divadlo s názvom Betlehemský hlásnik. Prvé predstavenia boli v panskom dome, školskej budove a neskôr v upravenej školskej stodole. "Viac ich odohrali aj na Starej Hore vo voľnej prírode. Tam sa sústreďoval miestny kultúrny život cez tradičné sviatky," potvrdila vedúca s tým, že Kríž pod lipami odohrali dospelí v roku 1923.