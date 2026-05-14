Od hudby pre rastliny až po piesne z Južnej Ameriky
Viva Musica! festival odhaľuje ďalšie zvučné mená.
Autor OTS
Bratislava 14. mája (OTS) - Festival Viva Musica! už viac ako dve dekády ponúka slovenskému publiku klasiku inak. A 22. ročník nebude výnimkou. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na slovenskú premiéru legendárnej opery Philipa Glassa Einstein on the Beach so Suzanne Vega v hlavnej úlohe či Anouara Brahema a jeho prvú koncertnú návštevu našej krajiny, ale aj na projekty Plantasia a Gracias a la vida.
Kultový album Mother Earth’s Plantasia kanadského skladateľa a priekopníka elektronickej hudby Morta Garsona patrí dnes medzi legendárne nahrávky. Garson túto hudbu skomponoval špeciálne pre rastliny, aby ju „počúvali“, a pri jej vzniku pracoval výhradne so syntetizátorom Moog. Album mal po vydaní v roku 1976 len veľmi obmedzenú distribúciu – získať sa dal iba pri kúpe izbových rastlín v malom kvetinárstve v Los Angeles alebo matracov v predajni Sears. Postupne sa však stal kultovou klasikou a významným míľnikom elektronickej hudby. V roku 2019 vyšiel album dokonca v reedícii amerického nezávislého vydavateľstva Sacred Bones Records.
Klaviristky a skladateľky Kristína Smetanová a Haimoni Balgavá prepísali celý album do partitúry pre štyroch hráčov na syntetizátoroch a pôvodný materiál rozšírili aj o nové autorské skladby. Okrem Kristíny a Haimoni sú ďalšími členmi projektu Peter Kunzo a Martin Štefánik. „Plantasia nás spojila a zároveň inšpirovala vytvoriť autorskú hudbu tematicky nadväzujúcu na pôvodnú kultovú nahrávku Morta Garsona. Na festivale Viva Musica! budete môcť zároveň počuť premiéru niekoľkých skladieb z pripravovaného debutového albumu Plantasia Project,“ uviedla Kristína Smetanová, ktorá je známa aj pod menom Kriss Krimm. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 16. júla 2026 o 20:00 na Námestí pri Eurovea. Vstup na podujatie bude bezplatný.
Hudobnú cestu naprieč Južnou Amerikou, Francúzskom a Španielskom prinesie projekt Gracias a la vida v podaní tria Ana-Carmen Balestra (soprán), Hadewych van Gent (violončelo a spev) a Vitor Noah (gitara). Program vznikol v spolupráci štyroch medzinárodných letných festivalov – okrem festivalu Viva Musica! sú to festivaly Wonderfeel z Holandska, Istanbul Music Festival z Turecka a Valley of Arts z Maďarska – a je súčasťou rezidencie EFFEA (European Festivals Fund for Emerging Artists) realizovanej pod hlavičkou Európskej festivalovej asociácie.
Trio prepája temperament juhoamerickej hudby s intimitou komornej hudby a ponúka nový pohľad na známe piesne i klasický repertoár v netradičnom obsadení pre hlas, violončelo a gitaru. Autorom aranžmánov je brazílsky gitarista Victor Santana. „Získať skúsenosti na takých výnimočných hudobných festivaloch a s programom, ktorý odráža naše životy, pre nás nesmierne veľa znamená. Ana a Vitor sú mojimi blízkymi priateľmi, ktorých poznám z veľmi odlišných prostredí. V tomto programe prinášame našu najosobnejšiu hudobnú výpoveď, preto je pre nás veľkou cťou, že môžeme vystúpiť na týchto fantastických festivaloch,“ uviedla Hadewych van Gent, ktorá spolupracuje napríklad aj s britskou saxofónovou superstar Jess Gillam a účinkovala tiež na koncertoch Coldplay či s držiteľkou Grammy, speváčkou Laufey.
Hadewych van Gent (c) Dutch Classical Talent
Ana-Carmen Balestra a Hadewych van Gent študovali na prestížnej Guildhall School v Londýne. Obe sú všestrannými hudobníčkami, pohybujúcimi sa rovnako dobre v prostredí klasickej hudby i mimo nej. Sú finalistkami súťaže Dutch Classical Talent a boli tiež nominované na jedno z najvýznamnejších hudobných ocenení v Holandsku, Grachtenfestival Prize. V triu ich dopĺňa brazílsky gitarista pôsobiaci v Berlíne – Vitor Noah, ktorý sa okrem hry na klasickej gitare venuje aj brazílskej tradičnej hudbe a skúmaniu interpretačnej praxe v historickom i súčasnom kontexte. Je ktiež držiteľom niekoľkých významných ocenení. Koncert Gracias a la vida sa uskutoční v sobotu 25. júla 2026 o 20:00 v Záhrade Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici.
Viac informácií na www.vivamusica.sk.
Vstupenky sú dostupné na www.vivamusica.sk a v sieti Ticketportal.
Prehľad zverejnených koncertov:
28. 5. 2026, 19:00, Stará tržnica – Philip Glass: Einstein on the Beach / Suzanne Vega, Ictus, Collegium Vocale Gent (slovenská premiéra)
18. 6. 2026, 20:00, Stará tržnica – Lash&Grey s Orchestrom Viva Musica!
25. 6. 2026, 20:00, Veľký evanjelický kostol – Adriana Kučerová & Thymos Ensemble
2. 7. 2026, 20:00, desing factory Jarovce – Spectrum Quartett: Reich & Dessner
15. 7. 2026, 20:00, Slovenský rozhlas – Anour Brahem: After the Last Sky
16. 7. 2026, 20:00, Námestie pri Eurovea – Plantasia (voľný vstup)
22. 7. 2026, 20:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca – Louise Acabo: Baroque Stories
25. 7. 2026, 20:00, Záhrada Domu Albrechtovcov – Gracias a la vida / Ana-Carmen Balestra, Hadewych van Gent & Vitor Noah
6. 8. 2026, 20:00, Slovenský rozhlas – Dalibor Karvay 40+1 / Dalibor Karvay, Harriet Krijgh, Markus Schirmer & Orchester Viva Musica!
