Olympic odkazuje fanúšikom: Nehodláme končiť so Želvou na perách

Bratislava 30. októbra (TASR) – Česká hudobná legenda Olympic odkazuje svojim fanúšikom, že rozhodne nehodlá končiť kariéru v zovretí so "Želvou na perách". Pri príležitosti vydania nového albumu Kaťata, ktorý vychádza v piatok na CD, LP i digitálne, to povedal frontman kapely, 78-ročný Petr Janda. Jeho rockové perpetuum mobile poteší fanúšikov 11 novými pesničkami i zvukom, ktorý do Olympicu prišiel s novým členom.



"Album Kaťata je absolútne zásadný zlom Olympicu. O tejto platni sme hovorili už viac než rok, teda ešte pred tým, než odišiel Jirka. Potom už bolo jasné, že Olympic s novým klávesákom musí znieť inak. Ja som z albumu nadšený," uviedol Janda, ktorému koronavírusová koncertná pauza dala šancu napísať sériu nových piesní, z ktorých 11 sa dostalo na albumovú novinku. Zároveň sa v kapele uskutočnila výmena na pozícii hráča na klávesové nástroje, kde sa objavil Pavel Březina. "Obdivujem Petra Jandu, že dokáže i po takmer 60 rokoch aktívnej tvorby prichádzať stále s novými nápadmi a nepadnúť do stereotypu ako iné kapely. Či som do kapely priniesol i novú energiu, to musia posúdiť skôr chalani, ale ak áno, tak som veľmi rád," konštatoval Březina.



O texty sa postarali autori väčšinou mladšej generácie. "Dodali obsah občas provokatívneho, na súčasnú dobu až prudko nekorektného typu. Olympic sa sčasti vrátil k silne energickému rocku, ku ktorému istá dávka výtržníctva bezpochyby patrí. Typickou ukážkou je hneď vstupná hardrocková jazda 'Kaťata', ktorá dala albumu neobvyklý názov a neprehliadnuteľný vizuál symbolizujúci ironické mačo vyznanie," približuje PR manažérka Adriana Čahojová albumovú novinku, na ktorej fanúšikovia nájdu tiež typický Olympic, napríklad v podobe balady Šrám. "Prekvapením na záver je rozprávané blues, v ktorom Petr Janda predvádza sugestívnu farbu hlasu, dokresľujúcu ďalšie, skôr len fiktívne príhody zo života naozaj drsných 'týpkov'," dodala k albumu, ktorý sprevádza booklet s textami piesní a sériou štýlových fotografií Michala Matyáša.