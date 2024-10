Ondřej Havelka, frontman skupiny Melody Makers, má 70 rokov

Praha/Bratislava 10. októbra (TASR) - Všestranný dramatický umelec - herec, spevák, scenárista i režisér, zakladateľ a líder známeho českého swingového big bandu Melody Makers, milovník medzivojnovej kultúry a golfu. To všetko charakterizuje jedinečného umelca Ondřeja Havelku, ktorý oslávi vo štvrtok 10. októbra 70 rokov.



Ondřej Havelka sa narodil 10. októbra 1954 v Prahe do rodiny hudobného skladateľa Svatopluka Havelku a herečky Libuše Havelkovej. Od mladosti patril k veľkým fanúšikom libereckého divadla Studio Ypsilon, v ktorom sa zoznámil so swingovou hudbou a s americkými šlágrami z 20. a 30. rokov minulého storočia. Hudba z medzivojnového obdobia ho upútala natoľko, že ju začal aj interpretovať.



Po maturite sa prihlásil na herecký odbor Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe, ktorý absolvoval v roku 1978. Po ukončení DAMU pôsobil do roku 1983 v Ypsilonke, ktorá sa koncom roku 1978 presťahovala do Prahy. Dramatické vzdelanie si neskôr doplnil štúdiom opernej réžie na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne.



Od roku 1975 spieval v Originálním pražském synkopickém orchestru (Original Prague Syncopated Orchestra), ktorý sa venoval štylizovanej interpretácii swingovej hudby 20. až 40. rokov minulého storočia. S orchestrom vystupoval dve desaťročia a ako spevák sa podieľal na šiestich jeho albumoch.



Rok pred Nežnou revolúciou sa začal venovať taktiež divadelnej réžii. V roku 1988 uviedlo Studio Ypsilon v jeho naštudovaní muzikálové predstavenie La Caffeteria.



Po novembri 1989 začal pracovať aj ako scenárista a televízny režisér. Za hudobný dokument nazvaný Originální pražský synkopický orchestr (1990) o rovnomennom legendárnom orchestri získal o rok neskôr na Medzinárodnom festivale televíznej zábavy v Montreux Striebornú ružu. V roku 1997 nakrútil podľa vlastného scenára dokument Mezzosoprano Magdalena Kožená a v roku 1999 úspešný dokument Zdravý nemocný Vlastimilený Brodský.



V roku 2014 dosiahol Havelka medzinárodné uznanie za režijnú prácu pri sfilmovaní Gluckovej opery Orfeo ed Euridice v zámockom barokovom divadle v Českom Krumlove.



V oblasti opernej réžie debutoval v pražskom Národnom divadle v roku 2004 operou Martina Smolka a Jaroslava Duška Nagano a ako filmový režisér v roku 2018 snímkou Hastrman, ktorá vznikla podľa rovnomenného románu Miloša Urbana.



Na televíznej obrazovke i filmovom plátne stelesňoval spočiatku najmä nesmelých mladíkov a neskôr distingvovaných mladých mužov. Pred kameru sa postavil prvýkrát v roku 1977 ešte ako študent herectva v snímke Proč nevěřit na zázraky. V tom istom roku si zahral aj v krátkometrážnej komédii Už dávno nejsem dítě a svoju prvú hlavnú úlohu, idealistického mladíka Karla stvárnil vo filme Řeknem si to příští léto (1977).



Z bohatej filmografie Ondřeja Havelku možno spomenúť snímky Krakonoš a lyžníci (1980), Strach má velké oči (1980), Neúplné zatmění (1982), Pod nohama nebe (1983), Cesta kolem mé hlavy (1984), krimi-komédiu Podfuk (1985) alebo česko-slovenskú koprodukčnú drámu Vtedy v raji (2016).



Herecký talent a nenapodobiteľný šarm ako vystrihnutý z 20. a 30. rokov minulého storočia predviedol Ondřej Havelka v divácky obľúbenej filmovej komédii režiséra Jiřího Věrčáka Saturnin (1994). Stvárnil v nej mladého muža Jiřího Oulického so slušným spoločenským postavením a konzervatívnou výchovou, ktorému komické a prekvapivé situácie pripravuje jeho sluha Saturnin. Komédia vznikla podľa námetu rovnomenného románu Zdeňka Jirotku.



V roku 1995 založil big band Melody Makers, ktorý interpretuje populárnu hudbu obdobia raného a vrcholového swingu od začiatku 30. rokov až po 40. roky minulého storočia. S Melody Makers previedol Ondřej Havelka napríklad najväčšie hity swingovej éry do známej klipovej podoby v dokumentárnom filme Děkuji, bylo to krásné (1998).



Už na budúci týždeň (18. októbra) predstavia Ondřej Havelka a Melody Makers svoje umenie bratislavskému publiku. Počas veľkého tanečného večera vystúpia v Starej tržnici spolu s orchestrom Bratislava Hot Serenaders.