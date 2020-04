Online koncerty na podporu umelcov štartujú Schindlerová a Bezdeda

Bratislava 22. apríla (TASR) - Podporiť slovenských interpretov, obľúbené kapely, ale aj DJov má projekt Kultura Online. Na prvom live koncerte v stredu o 20.00 h vystúpia Martina Schindlerová, Tomáš Bezdeda v sprievode klaviristu Richarda Rikkona. "Koncert je zadarmo na kanáli Ruka Hore, záujemcovia ho môžu podporiť dobrovoľným príspevkom. Vyzbieraná suma pôjde v plnej výške interpretom," uviedol pre TASR Peter Koterec, autor projektu a majiteľ bratislavského eventového priestoru.



Po projekte interaktívnej Online Party #zostaň doma, ktorý bol odkazom pre mladých ľudí, nerešpektujúcich nariadenia vlády súvisiace s hrozbou šírenia nového koronavírusu, prináša teraz sériu live prenosov vysielaných každú stredu, piatok a sobotu. "Zámerom je prinášať ľuďom domov zábavu na vysokej úrovni tak, ako sú na to zvyknutí z Edison Parku, kde máme kompletné technické zabezpečenie, veľkoplošnú LED obrazovku, na päť kamier, so strihom," priblížil Koterec s tým, že jej druhým zámerom bolo, aby fanúšikovia mohli podporiť svojich obľúbených interpretov, kapely, DJov.



V novinke podľa vlastných slov zatiaľ oslovil desať známych kapiel, ktoré by chcel v rámci nového projektu podporiť. "Prvým koncertom sa s Martinou Schindlerovou, Tomášom Bezdedom a Richardom Rikkonom vrátime do minulosti prvej Superstar. V piatok máme djský projekt Idem na techno, v sobotu Petra Cmoríka s kapelou," prezradil autor projektu.



Ďalej poznamenal, že live koncerty, ktoré si môžu diváci pozrieť aj na facebookových stránkach vystupujúcich umelcov, budú interaktívne. "Človek, ktorý to bude doma sledovať, sa vie fotiť a postnúť na svoj Instagram ako sleduje napríklad Peťa Cmoríka s hashtagom #kulturaonline, v reálnom čase tú fotku odchytíme a vieme ju premietnuť na veľkoplošnú LED dobrazovku, čiže ľudia sa môžu zúčastniť virtuálne na koncerte postnutím fotky," avizuje organizátor koncertov. Garantuje tiež bezpečnostné opatrenia, pre vystupujúcich umelcov pripravil aj špeciálne čierne rúška s grafikou projektu, ktorý má podporiť slovenských interpretov.