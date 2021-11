Online Týždeň slovenského filmu pripomenie aj Mekyho

Bratislava 29. novembra (TASR) - Týždeň slovenského filmu sa v pondelok začína v redukovanej podobe v online priestore. Program bilančnej prehliadky tvorí výber desiatich filmov, ale aj odborné panely či diskusia o vplyve pandémie na audiovíziu. Podujatie na platforme www.kino-doma.sk potrvá do 5. decembra. Vstup na online projekcie a sprievodný program je voľný.



Týždeň slovenského filmu, ktorý organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), mal pôvodne premietnuť 20 celovečerných hraných a dokumentárnych filmov premiérovaných v kinách v minulom roku. Napokon divákom pripomenie majoritne slovenské filmy, na ktorých bol väčšinový podiel Slovenskej republiky. "V rámci diskusných panelov o dokumentárnej, hranej a animovanej tvorbe sa autori príspevkov dominantne venujú práve majoritnej tvorbe, ktorá je pre nás podstatná," povedal pre TASR Miro Ulman, programový dramaturg prehliadky, v ktorej dominuje dokumentárna tvorba. Diváci si vďaka nej môžu pripomenúť aj nedávno zosnulého speváka Miroslava Žbirku vo filme Meky režiséra Šimona Šafránka. "Dozvieme sa aj niektoré fakty, ktoré sme doteraz nevedeli. Na scenári filmu sa zúčastnil Honza Vedral, ktorý bol aj autorom knihy o Mirovi Žbirkovi," poznamenal Ulman.



Program ďalej ponúka dokument o reportérovi Andrejovi Bánovi Raj na zemi od režiséra Jaroslava Vojteka, portrét slovenského míma Milan Sládek od režiséra Martina Šulíka aj hudobný dokument Tempos trojice režisérov Nazarij Kľujev, Roman Kelemen a Maxim Kľujev, ktorý rozpráva príbeh Patrika "Rytmusa" Vrbovského. Diváci si môžu pozrieť aj celovečerný dokument s hranými scénami Králi videa, ktorý mapuje scénu dovozu, kopírovania a dabovania západných filmov v socialistickom Československu, dokument Zlatá zem, ktorý sleduje boj obyvateľov troch malých obcí na východe Slovenska o územie s veľkou americkou ropnou spoločnosťou, či oceňovaný dokument Pavla Barabáša Salto je kráľ.



Prehliadka premietne i drámu Služobníci Ivana Ostrochovského, jeden z najoceňovanejších a najžiadanejších filmov minulého roka. V programe figuruje tiež triler Sviňa, najnavštevovanejší film roka 2020.



Novinkou podujatia je hlasovanie o najlepší film roku 2020. Diváci môžu svoj hlas odovzdať jednému vybranému filmu prostredníctvom formulára zverejneného na https://tyzdenfilmu.sk/cena do 5. decembra. Víťaza vyhlásia na webstránke a FB profile prehliadky.



Organizátori ďalej upozorňujú, že tohtoroční laureáti Ceny Petra Mihálika, Ceny Pavla Branka a Ceny Orbis Pictus, ktorí si mali prevziať ocenenia na slávnostnom otvorení Týždňa slovenského filmu v kine Lumiére, si ich osobne prevezmú, až keď to pandemická situácia umožní. Cenu Petra Mihálika získala filmová a literárna historička Jelena Paštéková, Cenu Pavla Branka získal filmový publicista Matej Sotník a Cena Orbis Pictus patrí mesačníku o filmovom dianí (nielen) na Slovensku Film.sk.