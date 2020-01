Opera SND privíta britského barytonistu S. Keenlysida

Bratislava 17. januára (TASR) - Britský barytonista Simon Keenlyside sa vracia na prvú slovenskú opernú scénu. V sobotu 18. januára sa v Opere SND predstaví ako Rodrigo v diele Don Carlo. TASR o tom informovala Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND.



Ako ďalej uviedla, Keenlyside mal premiéru v Opere SND v roku 2018 v titulnej úlohe Verdiho opery Rigoletto. Na návrat do Bratislavy sa umelec podľa vlastných slov teší. "Ako Rigoletto som tu zažil krásne chvíle so svojimi trpezlivými kolegami. Don Carlo je, samozrejme, nádherný ansámblový kus. Najťažšie roly tu má Alžbeta a tenor, ale veľmi rád sledujem a počúvam všetkých kolegov, ako dosahujú výšiny týchto obrovských vokálnych výziev," uviedol s tým, že Verdi napísal úžasnú hudbu aj pre Filipa a Rodriga. "Dueto s kráľom Filipom má podľa mňa najbližšie k charakteru pôvodnej Schillerovej hry a zároveň je to veľmi silná a realistická scéna. Mladý idealista sa ocitne v rukách skúseného machiavelistického kráľa, ktorý ho krok za krokom dovedie až k jeho vlastnému koncu," konštatoval barytonista.



"Ostatné časti Rodrigovej roly sú vo veľkej miere možno až príliš farbistým vyjadrením kresťanskej etiky. Myšlienka 'nikto neprejaví toľko lásky ako človek, ktorý položí život za svojho priateľa' má podľa mňa bližšie ku kresťanskej biblickej etike než k ústrednej téme Schillerovej hry, ale je to zaujímavá rola s patričnou dramatickou šírkou," dodal Keenlyside k hosťovaniu v Opere SND. Úlohu Rodriga stvárnil v Hamburgu, Clevelande, Madride, Mníchove, vo Viedni, v Londýne, New Yorku a svoje majstrovstvo predstaví aj v Bratislave.



Réžiu opery pripravil slovinský režisér Diego de Brea. "Verdiho Don Carlo je vo svojej téme veľmi epicky zostavený a zaoberá sa troma základnými témami vo svete, v ktorom žijeme – viera, vojna a láska," komentoval uvedenie diela. "Príbeh je veľmi aktuálny, pretože sa zaoberá problémami, ktorými žijeme aj dnes. Sú to napríklad otázky, či sa rozhodneme pre bezpečnosť alebo slobodu, no rozhodujeme sa najmä pre bezpečnosť," dodal.



Na sobotňajšom predstavení Verdiho opery Don Carlo stvárni kráľa Filipa II. Peter Mikuláš, španielskeho infanta Dona Carla, syna Filipa II., Tomáš Juhás. Veľký inkvizítor zaznie v podaní Jozefa Benciho, kráľovnou Španielska Alžbetou z Valois bude Andrea Danková, dvornú dámu Alžbety, princeznú Eboli, stvárni Monika Fabianová, v úlohe Mnícha sa predstaví Ján Galla. Spoluúčinkuje orchester a zbor Opery SND pod taktovkou Martina Leginusa.