Opera SND uvádza premiéru novej inscenácie Carmen

Bratislava 29. septembra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) uvádza vo štvrtok premiéru opery Carmen. Dielo francúzskeho skladateľa Georgesa Bizeta v hudobnom naštudovaní dirigenta Kevina Rhodesa a réžii Lubora Cukra zasadili tvorcovia inscenácie do Španielska 80. rokov 20. storočia. V úlohe Carmen sa predstaví na javisku Opery SND debutujúca talianska mezzosopranistka Annunziata Vestri. Postavu premiérovo naštudovala aj domáca sopranistka Katarína Hano Flórová.



Nevyspytateľná a energická Carmen je v novej inscenácii podľa slov speváčky aj veľmi tanečná. "Táto Carmen veľa tancuje, pre speváka je náročné zladiť všetky tieto aspekty, ale je to o to väčšia výzva, pre oko diváka je to príťažlivejšie ako len stáť a pekne spievať," uviedla pre TASR Hano Flórová. Charakterovým aj speváckym protipólom k drsnej Carmen je postava citlivého oddaného dievčaťa Micaely. "Prezentujeme ju ako postavu, ktorá je veľmi ľudská, snaží sa získať to, o čom snila od detstva. V jednu chvíľu zistí, že ak niečo neurobí, prosto to nezíska," naznačil Cukr k postave, v ktorej diváci uvidia Evu Hornyákovú a Marianu Sajko.



Ako José sa bratislavskému publiku predstaví mexický tenorista Luis Chapa a domáci Ondrej Šaling. Španielskeho toreadora v novej produkcii stvárňuje hosťujúci barytonista Csaba Kotlár a tiež domáci Daniel Čapkovič. Escamillo v režijnej koncepcii Lubora Cukra vystupuje nielen ako elegán, ale postava, ktorá zasahuje do deja. "Takéto čertovské úlohy mi prisychajú, v tomto prípade som opäť akýmsi hýbateľom deja, som pri situáciách, ktoré ovplyvňujem možno čímsi mefistovským," poznamenal Čapkovič.



Operný súbor predstavuje novú Carmen ako "esenciu francúzskeho šarmu a španielskej vášne". Podľa tvorcov ide o strhujúcu hudobnú drámu, v ktorej sa okrem množstva populárnych árií priamo na scéne pred očami divákov mení operná história. Začína sa ako opéra comique, vzápätí sa zmení na romantickú drámu a napokon vyvrcholí ako veristická opera.



Jedným z hlavných motívov inscenácie aj opernej predlohy je postava Carmen ako symbol slobody. Dramaturg Jozef Červenka dodáva, že režisér Cuckr našiel paralelu medzi obdobím po roku 1989 v bývalom Československu a podobným obdobím, ktoré sa začalo koncom 70. rokov minulého storočia v Španielsku. "Aj my, aj Španieli sme sa vyrovnávali s novonadobudnutou slobodou, to vyrovnávanie nebolo jednoduché, prinieslo aj úsmevné, aj vážne faktory, a to bol jeden z inšpiračných zdrojov, umiestniť základnú dejovú líniu inscenácie práve do 80. rokov Španielska. Možno niekomu pripomenie náladou rané filmy Pedra Almodóvara," uzavrel.