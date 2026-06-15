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Opera SND uvádza slovenskú premiéru E. W. Korngolda Mŕtve mesto
Korngoldova opera Mŕtve mesto mala súbežne premiéru 4. decembra 1920 v Hamburgu aj v Kolíne nad Rýnom.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Opera Slovenského národného divadla (SND) uvedie 18. a 20. júna slovenskú premiéru Ericha Wolfganga Korngolda Die tote Stadt/Mŕtve mesto. V hlavných postavách sa predstavia americká sopranistka Meredith Hoffmann-Thomson a nemecký tenorista Michael Müller-Kasztelan. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.
Ďalšie postavy interpretujú naši operní sólisti Daniel Čapkovič, Terézia Kružliaková, Lenka Máčiková, Michaela Šebestová, Peter Račko a Róbert Remeselník. Operný zbor pripravil Jan Rozehnal a Bratislavský chlapčenský zbor zbormajstri Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák. S orchestrom Opery SND dielo naštudoval a po prvý raz na Slovensku koncertne uvedie dirigent Tomáš Brauner.
Korngoldova opera Mŕtve mesto mala súbežne premiéru 4. decembra 1920 v Hamburgu aj v Kolíne nad Rýnom. Korngold mal vtedy 23 rokov, ale vo svete hudby bol už dobre známy. Jeho opera mala mimoriadny úspech nielen v Európe, v roku 1921 ju uviedla Metropolitná opera v New Yorku. „Až do polovice minulého storočia si dielo pozreli diváci na 80 scénach,“ dodáva SND k opernému titulu, ktorý v poslednom období zaznamenáva renesanciu.
Dielo je inšpirované románom Georgesa Rodenbacha (1855 - 1898). Autorom libreta je Paul Schott. Je to pseudonym Korngoldovho otca, hudobného kritika Juliusa Korngolda, ako spoluautor je aj samotným skladateľom. „Hlavný hrdina príbehu Paul sa nevie vyrovnať so smrťou svojej manželky Marie. Žije spomienkami, pokým nestretne tanečnicu Mariettu, podobajúcu sa na Marie vzhľadom aj hlasom. Stretnutie by malo, mohlo byť terapiou, sebareflexiou. Dôjde však k tragédii, Paul Mariettu reálne či v predstave, alebo vo sne uškrtí,“ predstavuje divadlo operu, v ktorej sa hranice medzi ilúziou a realitou stierajú a Paulovi paradoxne pomôžu k návratu do života.
Naša prvá scéna pripomína, že odborníci radia Korngoldovo dielo štýlovo medzi verizmom a Richardom Straussom a spevácke party opery Mŕtve mesto prirovnávajú náročnosťou k Wagnerovi. Ide o mimoriadne melodickú operu, ktorej najmenej dve árie patria k operným hitom.
V úlohách Marietty/zjavenie Márie sa predstaví americká speváčka pôsobiaca v Európe Meredith Hoffmann-Thomson. „Výrazná dramatická sopranistka s veľkým, farebne bohatým hlasom, hereckou presvedčivosťou a suverénnym stvárnením náročných postáv nemeckého a talianskeho repertoáru,“ poznamenáva SND. Michael Müller-Kasztelan (Paul) je nemecký tenorista, ktorý si získal uznanie svojou všestrannosťou, muzikálnosťou a výraznou interpretačnou inteligenciou. „Popri klasickom opernom repertoári sa úspešne venuje aj súčasnej hudbe a podieľa sa na uvádzaní nových diel, v ktorých naplno uplatňuje svoj dramatický talent,“ uzatvára divadlo.
Ďalšie postavy interpretujú naši operní sólisti Daniel Čapkovič, Terézia Kružliaková, Lenka Máčiková, Michaela Šebestová, Peter Račko a Róbert Remeselník. Operný zbor pripravil Jan Rozehnal a Bratislavský chlapčenský zbor zbormajstri Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák. S orchestrom Opery SND dielo naštudoval a po prvý raz na Slovensku koncertne uvedie dirigent Tomáš Brauner.
Korngoldova opera Mŕtve mesto mala súbežne premiéru 4. decembra 1920 v Hamburgu aj v Kolíne nad Rýnom. Korngold mal vtedy 23 rokov, ale vo svete hudby bol už dobre známy. Jeho opera mala mimoriadny úspech nielen v Európe, v roku 1921 ju uviedla Metropolitná opera v New Yorku. „Až do polovice minulého storočia si dielo pozreli diváci na 80 scénach,“ dodáva SND k opernému titulu, ktorý v poslednom období zaznamenáva renesanciu.
Dielo je inšpirované románom Georgesa Rodenbacha (1855 - 1898). Autorom libreta je Paul Schott. Je to pseudonym Korngoldovho otca, hudobného kritika Juliusa Korngolda, ako spoluautor je aj samotným skladateľom. „Hlavný hrdina príbehu Paul sa nevie vyrovnať so smrťou svojej manželky Marie. Žije spomienkami, pokým nestretne tanečnicu Mariettu, podobajúcu sa na Marie vzhľadom aj hlasom. Stretnutie by malo, mohlo byť terapiou, sebareflexiou. Dôjde však k tragédii, Paul Mariettu reálne či v predstave, alebo vo sne uškrtí,“ predstavuje divadlo operu, v ktorej sa hranice medzi ilúziou a realitou stierajú a Paulovi paradoxne pomôžu k návratu do života.
Naša prvá scéna pripomína, že odborníci radia Korngoldovo dielo štýlovo medzi verizmom a Richardom Straussom a spevácke party opery Mŕtve mesto prirovnávajú náročnosťou k Wagnerovi. Ide o mimoriadne melodickú operu, ktorej najmenej dve árie patria k operným hitom.
V úlohách Marietty/zjavenie Márie sa predstaví americká speváčka pôsobiaca v Európe Meredith Hoffmann-Thomson. „Výrazná dramatická sopranistka s veľkým, farebne bohatým hlasom, hereckou presvedčivosťou a suverénnym stvárnením náročných postáv nemeckého a talianskeho repertoáru,“ poznamenáva SND. Michael Müller-Kasztelan (Paul) je nemecký tenorista, ktorý si získal uznanie svojou všestrannosťou, muzikálnosťou a výraznou interpretačnou inteligenciou. „Popri klasickom opernom repertoári sa úspešne venuje aj súčasnej hudbe a podieľa sa na uvádzaní nových diel, v ktorých naplno uplatňuje svoj dramatický talent,“ uzatvára divadlo.