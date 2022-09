Opera SND zavádza vstupenky pre detských divákov

Bratislava 28. septembra (TASR) – Opera Slovenského národného divadla (SND) po vzore veľkých operných domov zaviedla detskú vstupenku. Deti a mladí diváci do 18 rokov budú mať zvýhodnené vstupné na večerné operné predstavenia vo všetkých kategóriách. Novinka má prilákať na operné predstavenia celé rodiny, operný súbor si tak chce vychovať novú generáciu divákov.



Na možnosť detskej vstupenky sa podľa generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku pýtajú dlhodobo samotní diváci. "Rozhodli sme sa im vyjsť v ústrety. Výška vstupného je dôležitým faktorom pri rozhodovaní sa, či s deťmi prídu alebo neprídu do divadla. Uvedomujeme si, že pre rodiny s dvomi-tromi deťmi môže byť večer v opere bez zľavnenej vstupenky príliš drahý," komentuje rozhodnutie šéf SND.



Zľavnená vstupenka bude stáť 15 eur. "Túto sumu diváci zaplatia za detskú vstupenku na akékoľvek miesto v sále bez ohľadu na kategóriu. Diváci si budú môcť detskú vstupenku zakúpiť na všetky večerné predstavenia Opery SND vrátane premiér," avizuje divadlo.



Riaditeľ Opery SND Lubor Cukr poznamenal, že v repertoári operného súboru je viacero titulov, ktoré nie sú vyslovene detskými predstaveniami, ale sú vhodné aj pre deti alebo tínedžerov. "Medzi nimi sú inscenácie ako Rusalka, Čert a Káča či Čarovná flauta a práve pri nich dáva zľavnená vstupenka pre deti a mladých divákov veľký význam. Veríme, že medzi nimi môžeme nájsť veľa neobjavených nadšencov opery."



Detská vstupenka je dostupná v pokladnici SND, ale aj online na webe snd.sk. Nárok na detskú vstupenku bude divadlo tak ako v prípade seniorských alebo ZŤP zliav kontrolovať pri vstupe do sály.



Možnosť detskej vstupenky je zatiaľ dostupná iba na operné predstavenia. "V Opere SND si fungovanie detskej vstupenky vyskúšame a do budúcnosti nevylučujeme, že detské vstupenky zavedieme aj na večerné baletné predstavenia," uzavrel Drlička.