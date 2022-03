Opera Štátneho divadla Košice uvedie premiéru projektu Už stačí

Košice 13. marca (TASR) - Opera Štátneho divadla Košice uvedie v nedeľu večer premiéru netradičného projektu Petra Mazalána pod názvom Už stačí/Ich habe genug. Tá sa mala konať začiatkom decembra minulého roka, pre pandemické opatrenia sa však podarilo urobiť len záznam predstavenia. Vedenie divadla najskôr uvažovalo o uvedení projektu v online priestore, premiéry sa však napokon predsa len dočká priamo na javisku a za prítomnosti divákov o 18. hodine v Historickej budove divadla.



"Cieľom projektu je prispieť k diskusii o rovnosti a tolerancii medzi ľuďmi. Bachova kantáta v spojení s textami Hermanna Hesseho sa v inscenácii stáva nahliadnutím do prežívania homosexuálne orientovaného človeka," priblížil autor, ktorý je zároveň režisér a sólista. K spolupráci na inscenácii si prizval hercov Richarda Autnera, Janu Oľhovú, Aleša Janigu a Ľubomíra Hanigovského a tanečníka Juraja Korca, ktorý sa postaral aj o choreografiu, a tiež barokový ansámbel. Hudobne na projekte spolupracoval Fero Kiraly.



"Je priam absurdné, že sa ešte stále hovorí o homosexualite ako téme, ktorá rozdeľuje. Jeden projekt nepomôže toto nastavenie zvrátiť. Snaží sa však poukázať na to, že byť homosexuálom nie je nič, čo by malo byť v najširšom zmysle slova diskvalifikujúce, vulgárne, nemravné alebo choré. Projekt nič nevysvetľuje a ani nemá ambíciu byť provokatívnym, protestným a explicitným," upozornil Mazalán, ktorý tvrdí, že súčasné umenie má recipientovi nechať priestor, aby ponúknutú koncepciu mohol dopĺňať o svoje skúsenosti. Je tiež podľa neho dôležité, že inštitúcia operného domu, v tomto prípade v Košiciach, sa rozhodla vstúpiť do projektu s takýmto odkazom. V diele sú spojené činoherné, vokálne a tanečné prvky. Vystupuje v ňom päť hlavných protagonistov, ktorí predstavujú jednu osobu.