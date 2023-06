Opera v Košiciach uvedie premiéru Gaetana Donizettiho Anna Bolena

Košice 20. júna (TASR) - Národné divadlo Košice (NDK) uvedie poloscénickú podobu opery Gaetana Donizettiho Anna Bolena. Premiéra, ktorá bude zároveň záverečným vyvrcholením sezóny divadla, je naplánovaná na štvrtok (22. 6.). TASR o tom z NDK informoval Svjatoslav Dohovič.



Ide o kľúčové dielo v skladateľovom repertoári. Dej plynie na pozadí historických udalostí v roku 1536 v Anglicku. Príbeh sa odohráva okolo rozhodnutia kráľa Henricha VIII. rozviesť sa so svojou manželkou Annou Boleynovou v snahe nadviazať zväzok s jej dvornou dámou a rivalkou Janou Seymourovou.



"V diele Gaetana Donizettiho a libretistu Feliceho Romaniho sa odohráva nielen časť anglickej a európskej histórie, ale predovšetkým veľký príbeh o láske, vášni, zrade a nezlomnom duchu hlavnej hrdinky," vysvetlil riaditeľ opery NDK Roland Khern Tóth.



Podľa jeho slov ide o jeden z vrcholov opernej dokonalosti. "Ako divadlo sme, bohužiaľ, nezískali dostatok finančných prostriedkov na to, aby sme dielo uviedli ako plnohodnotnú opernú inscenáciu, ktorú by sme všetkým túžili dopriať a predstavíme ju v podobe, ktorá je aj pre naše divadlo so skúsenosťou tvoriť za malé prostriedky nová," dodal s tým, že napriek tomu pôjde o výnimočné predstavenie.



Novú košickú Annu Bolenu hudobne naštudoval šéfdirigent opery Peter Valentovič. Režisérom poloscénického uvedenia je Anton Korenči. V postave Anny Boleny alternujú domáca Michaela Várady a hosťujúce sopranistky Lucie Kaňková a Eva Bodorová. Košický debut čaká v postave Riccarda Percyho maďarského tenoristu Györgyho Hanczára. V ďalších postavách sa predstavia domáci sólisti.



Premiéra je naplánovaná o 19.00 h v Historickej budove NDK.