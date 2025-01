Operná sólistka SND H. Bartošová-Schützová sa narodila pred 120 rokmi

Bratislava 10. januára (TASR) – Dlhých štyridsať rokov svojím sopránom zdobila Operu Slovenského národného divadla (SND). Bola jednou zo zakladateľských osobností slovenskej opernej interpretácie a funkčne prvou sólistkou Opery SND. V sobotu uplynie 120 rokov od narodenia Heleny Bartošovej-Schützovej.



Odborníci ju označujú za komplexnú interpretku, ktorá spájala mimoriadne hlasové danosti s muzikalitou, schopnosťou tvorby hudobnodramatického vokálneho výrazu a plnokrvným, vo veľkej miere intuitívnym realistickým herectvom.



Helena Bartošová-Schützová sa narodila 11. januára 1905 v Budapešti. Jej umelecká dráha sa vyznačovala rýchlym vzostupom. Debutovala postavou Lesnej žienky v Rusalke, spievala Esmeraldu v Predanej neveste, aby už v nasledujúcej sezóne vytvorila dve zo svojich profilových postáv – Mignom v rovnomennej opere (1925) a Butterfly (Madame Butterfly 1925 – 1940).



V roku 1927 absolvovala štúdium spevu a klavírnej hry na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Od roku 1924 do 1964 bola sólistkou opery, divadlo ju angažovalo do tímu ešte pred ukončením štúdia. V 30. rokoch pôsobila ako vedúca speváčka v lyrickom sopránovom odbore i ako protagonistka pravidelných zájazdov Opery SND do Viedne. V 40. rokoch bola primadona, neskôr významná predstaviteľka charakterových postáv.



Vyznačovala sa mimoriadnou typovou univerzálnosťou. Bola presvedčivá v postavách naiviek, lyrických dievčenských hrdiniek, kokiet, ľúbiacich a trpiacich zrelých žien i exaltovaných charakterov. V poslednom desaťročí svojho pôsobenia bola výraznou predstaviteľkou najrozmanitejších charakterových postáv starších žien prežiarených životnou skúsenosťou, múdrosťou a materinským teplom.



Na scéne SND vytvorila vyše 120 koloratúrnych, lyrických, melodramatických i dramatických postáv. K jej najreprezentatívnejším postavám patrili janáčkovské, veristické i moderné dramatické úlohy. Hlavné úlohy stvárnila aj v prvých slovenských operách: Elena (Detvan), Svanhilda (Kováč Wieland) či Eva (Čachtická pani).



Vystupovala tiež ako koncertná piesňová a oratoriálna speváčka. Často účinkovala v bratislavskom rozhlase, kde bola tiež hlasovým poradcom. V rokoch 1955 - 1957 učila spev na bratislavskom konzervatóriu. Zaslúžilo umelkyňou sa stala v roku 1955, národnou o 15 rokov neskôr. Zomrela 8. februára 1981 v Rychnove nad Kněžnou vo veku 76 rokov.







zdroj: Encyklopédia dramatických umení Slovenska, vydavateľstvo SAV, Bratislava 1989