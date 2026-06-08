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Operné štúdio SND premiéruje komickú operu M. Dubovského Traja kohúti
Komická opera Traja kohúti vznikla na motívy poviedky Honoré de Balzaca Krásavica Impéria, ktorú do podoby libreta adaptoval Miroslav Horňák.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Operné štúdio Slovenského národného divadla (SND) premiéruje v pondelok inscenáciu pôvodnej slovenskej opery Traja kohúti. Ide o dielo skladateľa, dirigenta a pedagóga Milana Dubovského, ktorý bol jednou z našich najvýraznejších osobností hudby druhej polovice minulého storočia.
Komická opera Traja kohúti vznikla na motívy poviedky Honoré de Balzaca Krásavica Impéria, ktorú do podoby libreta adaptoval Miroslav Horňák. Dej, situovaný pôvodne do stredovekého Francúzska, predstavuje päť postáv, ktoré sa síce líšia sociálnym postavením, ale nie charakterom - chcú byť bohatými, slávnymi, vplyvnými a túžia po rozkoši.
Podľa šéfky Operného štúdia SND Jolany Fogašovej s nápadom uviesť Dubovského operu pre dospelých prišiel dirigent Lukáš Kunst, ktorý ju aj hudobne naštudoval. „Traja kohúti je nesmierne náročný titul na naštudovanie, harmonicky, rytmicky, intonačne. Mohli sme si ho dovoliť zaradiť preto, že sa mu s našimi mladými umelcami venujeme už od októbra 2025,“ uviedla Fogašová k niekoľkomesačnej práci Operného štúdia SND.
„Tá opera je skutočne veľmi silno situačná, nie je jednoduché vytvárať niečo také, kde musí každá rekvizita, gesto, každý krok a pohyb súvisieť,“ povedal na nedávnom stretnutí s médiami režisér Dominik Beneš, ktorý sa podpísal aj pod scénu. „Pracujeme s tým, že sa nám jednotlivé situácie odohrávajú veľakrát aj súčasne, to je na tom veľmi zábavné, pozerať sa ako divák na to, ako vlastne funguje svet. Snažili sme sa o to, aby ten humor bol inteligentný, nie prvoplánový,“ dodal.
Operné štúdio SND je umelecko-vzdelávacím projektom Opery SND, ktorého zámerom je systematicky pracovať s mladými opernými spevákmi a pripravovať ich na profesionálnu divadelnú kariéru. V dvojročnom cykle speváci absolvujú vzdelávacie workshopy a s pomocou popredných osobností z opernej praxe sa hlbšie ponárajú do špecifík interpretácie diel rôznych období.
V titule Traja kohúti sa v úlohe Impérie predstavia Solomiya Ivanchuk a Carmen Štroffek, postavu Annette spievajú Lucia Byráková a Vanesa Čierna, Filipa Róbert Remeselník, postavu Kardinála Milan Hajaš a Adam Nádler, v úlohe Kniežaťa sa v alternácii predstavia Yaroslav Fedorenko a Martin Morháč. Ďalšie premiérové predstavenia sa uskutočnia 9. a 10. júna o 11.00 h.
Komická opera Traja kohúti vznikla na motívy poviedky Honoré de Balzaca Krásavica Impéria, ktorú do podoby libreta adaptoval Miroslav Horňák. Dej, situovaný pôvodne do stredovekého Francúzska, predstavuje päť postáv, ktoré sa síce líšia sociálnym postavením, ale nie charakterom - chcú byť bohatými, slávnymi, vplyvnými a túžia po rozkoši.
Podľa šéfky Operného štúdia SND Jolany Fogašovej s nápadom uviesť Dubovského operu pre dospelých prišiel dirigent Lukáš Kunst, ktorý ju aj hudobne naštudoval. „Traja kohúti je nesmierne náročný titul na naštudovanie, harmonicky, rytmicky, intonačne. Mohli sme si ho dovoliť zaradiť preto, že sa mu s našimi mladými umelcami venujeme už od októbra 2025,“ uviedla Fogašová k niekoľkomesačnej práci Operného štúdia SND.
„Tá opera je skutočne veľmi silno situačná, nie je jednoduché vytvárať niečo také, kde musí každá rekvizita, gesto, každý krok a pohyb súvisieť,“ povedal na nedávnom stretnutí s médiami režisér Dominik Beneš, ktorý sa podpísal aj pod scénu. „Pracujeme s tým, že sa nám jednotlivé situácie odohrávajú veľakrát aj súčasne, to je na tom veľmi zábavné, pozerať sa ako divák na to, ako vlastne funguje svet. Snažili sme sa o to, aby ten humor bol inteligentný, nie prvoplánový,“ dodal.
Operné štúdio SND je umelecko-vzdelávacím projektom Opery SND, ktorého zámerom je systematicky pracovať s mladými opernými spevákmi a pripravovať ich na profesionálnu divadelnú kariéru. V dvojročnom cykle speváci absolvujú vzdelávacie workshopy a s pomocou popredných osobností z opernej praxe sa hlbšie ponárajú do špecifík interpretácie diel rôznych období.
V titule Traja kohúti sa v úlohe Impérie predstavia Solomiya Ivanchuk a Carmen Štroffek, postavu Annette spievajú Lucia Byráková a Vanesa Čierna, Filipa Róbert Remeselník, postavu Kardinála Milan Hajaš a Adam Nádler, v úlohe Kniežaťa sa v alternácii predstavia Yaroslav Fedorenko a Martin Morháč. Ďalšie premiérové predstavenia sa uskutočnia 9. a 10. júna o 11.00 h.