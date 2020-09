Operu SND čaká premiéra Aidy, kostýmy sú dielom Ľ. Várossovej

Bratislava 26. septembra (TASR) – Opera Slovenského národného divadla (SND) uvedie v sobotu premiéru Aidy. V 100-ročnej histórii našej prvej scény je to už deviata inscenácia monumentálnej opery talianskeho skladateľa Giuseppe Verdiho. Nové predstavenie hudobne naštudoval hosťujúci český dirigent Jaroslav Kyzlink, režisérom je Pavol Smolík. Scénu s rozmanito meniacim sa kinetickým modulom navrhol Marek Hollý, pôsobivé kostýmy sú dielom Ľudmily Várossovej.



"Kostýmy sú historizujúce i scéna je historizujúca, odráža sa z hmotnej kultúry starého Egypta, ktorý je nekonečne inšpiratívny a dokonca v prapočiatku veľmi jednoduchý. Odvodzuje sa zo základných geometrických tvarov a my sme sa snažili jeho rafinovanými skladačkami a rozkladačkami vytvoriť dokonca psychologický svet samotných sólistických hrdinov," uviedla pre TASR Várossová k pripravovanej premiére grand opery založenej na množstve zborov i sólistických vystúpení.



Veľkolepá opera sa odohráva v starovekom Egypte a spieva príbeh tragickej lásky egyptského veliteľa Radamesa a jeho etiópskej lásky Aidy. Verdi ju skomponoval ako päťdesiatročný. Vznikla na objednávku, ktorá prišla z exotickej Káhiry. Uvedená mala byť ako súčasť slávnostného ceremoniálu pri otváraní Suezského prieplavu. Napokon odznela o niečo neskôr, slávnostný charakter však ostal nezmenený. V diele, ktoré skladateľ výborne rozložil medzi intímne sólové scény a zároveň veľké bombastické zbory a balety, účinkuje množstvo ľudí. V jednej chvíli je na javisku cez 200 účinkujúcich. "Nie je to jediné Verdiho dielo naplnené množstvom ľudí, lebo máme i Macbetha a iné inscenácie, aj z ruskej literatúry, atď., kde sa nachádza veľmi veľa ľudí, ale zbor v Aide je posilnený aj externým zborom, asi päťdesiatimi tanečníkmi, komparzistami," poznamenala Várossová, ktorá pre novú inscenáciu navrhla viac ako 250 kostýmov.



Inscenačný tím využil pri tvorbe nového predstavenia aj zaujímavú kinetickú dekoráciu - pohyblivý modul, ktorý sa rozmanito mení. "Na scéne sa objavuje akoby archa, ktorá sa deštruuje, skladá ako Rubikova kocka. Zanikajú a vznikajú tu nové kultúry, je to isté zázemie bezpečia, ktoré strácame," vysvetlila kostýmová výtvarníčka s tým, že v inscenácii hrá dôležitú úlohu fenomén piesku: "Vidíme, že všetko sa na prach premení, aby sa opäť z prachu alebo z piesku vytvorilo. Kolobeh života v podobe spoločnosti, ale i v podobe jednotlivých postáv je tu v zvláštnej symbióze."



Druhá premiéra sa uskutoční v utorok 29. septembra.