OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 1. apríla (TASR) - Novinky z oblasti historického románu, histórie vesmíru, hororu a fantasy príbehu sú novými knihami na pultoch slovenských knižných obchodov.



Kultový historický román Šogún z pera Jamesa Clavella rozpráva príbeh anglického kapitána Blackthorna, ktorý v roku 1600 stroskotal pri pobreží Japonska a stal sa zajatcom japonských ostrovov. Hneď v prvých dňoch si uvedomuje, že sa dostal do celkom nového sveta. Keď sa stane svedkom prvej popravy či harakiri, pochopí, že pre Japoncov je čiara, ktorá oddeľuje život od smrti, tenučká ako hodváb a aj on ju môže v okamihu prekročiť. Prežíva neuveriteľné dobrodružstvá a dostáva sa do víru tých najprefíkanejších intríg, pretože v stávke je titul šóguna, ktorému sa klania celá krajina.



Autori knihy Bang! Úplná história vesmíru Brian May, Patrick Moore, Chris Lintott a Hannah Wakeford si za cieľ stanovili rozpovedať hlavný príbeh, teda príbeh vývoja vesmíru v poradí, v akom sa udial. Kniha zahŕňa najnovšie poznatky o vývoji hviezd a galaxií, nové objavy planetárnych sústav a tajomné koncepty temnej hmoty a energie. Zaujímavosťou je, že jeden z autorov tejto knihy, astrofyzik a legendárny hudobník Brian May, sa tento rok v máji predstaví v Bratislave na vedeckom festivale Starmus.



Stephen King je autorom hororu Cujo. Castle Rock v Maine je na pohľad pokojné mestečko, kde sa životy ľudí nijako nevymykajú priemeru. Raz, nebolo to až tak dávno, však do mestečka zavítal netvor a odvtedy už nič nebolo ako predtým. To, čo striehne v temnej jaskyni, nie je vlkolak, upír ani bezmenný tvor zo zakliateho lesa či snežných pustín. Má to však moc zmeniť milého a priateľského bernardína na krvilačnú beštiu, ktorá následne terorizuje obyvateľov mestečka.



Brandon Sanderson v pokračovaní dobrodružnej fantasy série Alcatraz dokazuje, že humor je tiež jeho šálkou kávy. V tretej knihe Alcatraz verzus rytieri z Krištálie sa chlapec s veľmi nezvyčajným kazisvetským talentom konečne dostal do Slobodných kráľovstiev. Nanešťastie tam dorazili aj diabolskí knihovníci vrátane jeho matky. Alcatrazovi neostáva nič iné, len odhaliť zradcu medzi rytiermi z Krištálie, nájsť si cestu k otcovi a zachrániť jednu z posledných bášt Slobodných kráľovstiev.