OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 22. apríla (TASR) - Novinky z oblasti medicínskeho trileru, románu pre ženy, flóry či fantasy pre mladých čitateľov z pera domácich aj zahraničných autorov sú novými knihami na pultoch slovenských knižných obchodov.



Autor medicínskych trilerov Robin Cook prichádza s knihou Nočná služba. Pojednáva o sériových nemocničných vrahoch, ktorých poslaním nie je liečiť, ale zabíjať. Doktorka Laurie Montgomeryová a doktor Jack Stapleton, kolegovia, z ktorých sa stali manželia, majú plné ruky náročnej súdnolekárskej práce. Problémy sa nevyhýbajú ani ich rodine a keď za podivných okolností umrie ďalší človek z ich radov, je potrebné vykonať pitvu. Doktorka Sue Passerová bola Laurina dlhoročná priateľka. Bezvýsledná pitva podnieti Jackovu zvedavosť, preto sa púšťa do pátrania priamo v Manhattanskej pamätnej nemocnici. Aj bez ohľadu na to, že tým poruší pravidlá Úradu hlavného súdneho lekárstva. Vyšetrovanie Suinho tragického skonu sa však čoskoro zmení na nebezpečnú a potenciálne smrteľnú šachovú partiu medzi Jackom a inteligentným, no šialeným vrahom.



Silvia Koscelanská-Hajdučeková je autorkou románu pre ženy Briliantový kľúčik. Matka pre Anabelu nemala láskavé slovo, otec, ktorý ju vždy miloval, Anabelu nečakane vydedil. Mladšia sestra ju vysmiala, dcéra sa od nej odvrátila a manžel ju poslal k vode. Po všetkých peripetiách nachádza pomoc u syna Romana a priateľky Sidky. Stačí len zbaliť sa a odcestovať do Prahy. Anabela odchádza s jedným kufrom a veľkou otázkou v srdci, či dokáže začať odznova.



Známa slovenská bylinkárka Iveta Henzelyová prichádza s novinkou Duchovný svet rastlín. Kniha je pozvánkou do čarovného sveta rastlín, medzi živé bytosti s hlbokým duchovným posolstvom. Autorka predstaví čitateľovi skrytý svet rastlinných duchov a prírodných bytostí.



Bojujúce ríše, zakázaná láska a dávno zabudnutá kráľovná predurčená zachrániť svoj ľud, to všetko ponúka romantická fantasy séria Prepletené kráľovstvo od autorky Tahereh Mafi. Korunný princ Kamran vie o proroctvách jasnovidcov, ktoré predpovedajú smrť jeho kráľa a vzostup desivého protivníka. No nikdy by mu ani nenapadlo, že Alizeh, dievčina so zvláštnymi očami, ktorú nemôže dostať z hlavy, čoskoro rozvráti jeho kráľovstvo aj celý svet.