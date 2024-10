OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 14. októbra (TASR) - Novinky z oblasti spoločenského románu, svetovej klasiky, historickej romance či životného príbehu rozšírili ponuku na pultoch slovenských knižných obchodov.



Lucia Sasková prichádza so spoločenským románom Trinásta. Hlavná hrdinka sa po traumatickej udalosti, ktorá ju neustále ťahá ku dnu, vydáva na cestu s prísľubom nového života plného radosti. Spoznáva šťastných a spokojných ľudí, žijúcich v uzavretej komunite podľa striktných pravidiel. Odrazu je výnimočná, dôležitá a noví priatelia sa stanú jej ochrancami i najbližšou rodinou. Prechádza rôznymi fázami a rituálmi, ktoré z nej majú spraviť lepšieho človeka.



Z pera Charlotte Bronteovej je svetovo úspešný román Jane Eyrová. Sirota Jane nemala ľahké detstvo. V Lowoodskej škole pre chudobné dievčatá a pod vplyvom svojej nevľúdnej tety okúsila trpkú osamelosť i krutosť. To však len posilnilo jej odhodlanie nájsť v živote šťastie a vlastnú cestu. Mohla by to dokázať vďaka práci guvernantky, ktorú získala v sídle Thornfield. Majiteľ sídla a Janin zamestnávateľ, zádumčivý a svojrázny pán Rochester, je charizmatický muž a zdá sa, že ani Jane mu nie je ľahostajná.



Mary Baloghová je autorkou historickej romance Vytúžená milenka. Príbeh zo série Milenky zavedie čitateľa na anglický vidiek. Lord Ferdinand Dudley je zvyknutý získať všetko, po čom zatúži. Až do dňa, kedy si nárokuje panstvo Pinewood, ktoré vyhral v kartách. Vo dverách stretáva rozzúrenú lady Violu Thornillovú, ktorá tvrdí, že je právoplatnou dedičkou. Mladá žena mu za žiadnych okolností nechce prenechať dom aj s rozsiahlymi pozemkami. On zas odmieta odísť.



Silvia Bystričanová je podpísaná pod novinkou Tak leť. Samuel a Izabela sú spolu už 27 rokov. Príbeh ich pokojného manželstva sa však náhle zdramatizuje, keď sa v ich živote objaví žena zo Samuelovej minulosti. Tento zvrat doľahne najmä na Izabelu. Dokáže sa so vzniknutou situáciou vnútorne vyrovnať a opäť nájsť cestu k láske? Samotná Izabela je napriek bolesti, ktorej čelí, vnútorne silná bytosť a na všetko sa učí dívať z vyššej perspektívy, ako vtáky.