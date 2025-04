OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 21. apríla (TASR) - Novinky z oblasti trileru, politiky, súčasnej romance či príbehu pre mladých čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Michael Connelly je autorom novinky s názvom Čakanie. Obľúbený Connellyho detektív Harry Bosch je opäť na scéne. V centre deja stojí detektívka Renée Ballardová, ktorej počas ranného surfovania odcudzia z auta odznak a zbraň. Aby predišla možným problémom s nadriadenými, pátra Renée po predmetoch na vlastnú päsť. Hoci spočiatku sa zdá, že ide o obyčajnú krádež, vyšetrovanie postupne odhaľuje temné prepojenia na nebezpečný svet organizovaného zločinu. Do hry vstupuje aj Bosch, ktorý sa ocitá v novej situácii - okrem toho, že pomáha Ballardovej v tíme nevyriešených prípadov, obáva sa o svoju dcéru Maddie. Tá sa totiž vydala v otcových stopách.



Politológ a vedec Brian Klaas je autorom politickej publikácie Moc. Mnoho rokov sa zaoberal témou moci a vyspovedal viac ako päťsto respondentov, medzi ktorých patrili mnohí politici, filantropi, diktátori či vysoko postavené a vplyvné osobnosti. Fenomén moci skúmal z politologického, sociologického i psychologického hľadiska. Výsledky svojich zistení zhrnul do tejto publikácie.



Elsie Silver je autorkou súčasnej romance Bezcitný. Cade Eaton nie je muž, ktorý by rozdával úsmevy na počkanie. Večne zamračený a hriešne príťažlivý rančer nemá na pletky čas. Rodinná farma si vyžaduje jeho plnú pozornosť, a tak potrebuje nájsť pestúnku pre svojho päťročného syna. Ako dočasné riešenie by to predsa nemal byť problém. Willa mala na leto iné plány, no životné okolnosti a jej najlepšia priateľka ju presvedčia, že robiť spoločnosť malému nezbedníkovi je oveľa lepšie, než plakať doma do vankúša. Prijme Cadeovu ponuku a zdá sa, že problém je vyriešený. Willa však nepočítala s tým, ako veľmi ju bude tento o trinásť rokov starší kovboj priťahovať.



Saša Stanišič je autorom knižky Vlk pre mladých čitateľov. Rozprávač príbehu prichádza do letného tábora, ktorý vedú svojskí a trochu ľahkovážni vychovávatelia. S rovesníkmi v tábore si nechce rozumieť. Omnoho radšej by bol sám doma ako v divočine uprostred lesa. Okrem neho je tam ešte jeden outsider Jörg, ktorý má však za pätami protivného Marka. Ten mu nedá ani chvíľu pokoj, ustavične sa mu posmieva a ponižuje ho. Rozprávač si síce uvedomuje, že by sa mal Jörga zastať, no nevie čeliť vlastnému strachu - nechce, aby sa z neho stala rovnaká obeť. Ale postaví sa proti nespravodlivosti.