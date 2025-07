OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 21. júla (TASR) - Novinky z oblasti krimi, súčasnej romance, sci-fi či historického výskumu pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Angela Marsonsová je autorkou krimi Osudný sľub. Tím kriminalistov pod vedením inšpektorky Kim Stonovej je poverený novým prípadom. V miestnom lese niekto brutálne zavraždil lekára Gordona Cordella - muža, ktorý bol spojený s predchádzajúcim prípadom na elitnej škole. Zakrátko sa ocitne v ohrození aj Gordonov syn, ktorý bojuje o život po hrozivej autonehode. Kim si je istá, že nejde o náhodu. Potom sa za podozrivých okolností nájde telo mŕtvej ženy a medzi obeťami sa objavuje znepokojujúca súvislosť s nemocnicou Russells Hall, v ktorej Gordon pracoval.



Ava Reed je podpísaná pod súčasnou romancou Symptómy lásky. Nemocnicou Whitestone otrasie ničivý výbuch a svet sa na chvíľu zastaví. Doktorka Sierra Harrisová je na mieste nešťastia ako prvá, ale keď medzi zranenými objaví svojho kolegu Mitcha Riveru, zmení jej to život. Sierra si od neho chcela držať odstup, aby ju nič nerozptyľovalo v jej rozhodnutí stať sa najlepšou kardiochirurgičkou. Mitch sa však už dávno vkradol do jej myšlienok a nenápadne aj do jej srdca. Obaja si na tele a duši nesú jazvy a je len na nich, ako sa s nimi vyrovnajú a či si do života ešte dokážu pustiť lásku.



Deti času je názov prvého dielu sci-fi série od Adriana Tchaikovského. Našu planétu sme premenili na nočnú moru. Tí, ktorí prežili, odlietajú zo Zeme v zúfalom úsilí nájsť si nový domov. Po stopách predkov sa dostanú až k najväčšiemu pokladu minulosti - teraformovanému svetu, pripravenému prijať ľudský život. Vysnívaný raj je však iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Na miestach, kde je osud ľudstva zamotaný v tenkých vláknach času, hľadá vedecký tím odpoveď na otázku: Kto sú skutoční dedičia novej Zeme?



Americký publicista Edward Dolnick je autorom knihy o geologickom objave Večierok s dinosaurami. Na začiatku 19. storočia bola príroda dobre známym a bezpečným miestom. Žeby aj Zem mohla mať svoju históriu a byť domovom veľmi odlišných foriem života, v tých časoch nikomu ani nenapadlo. Potom však jeden 12-ročný chlapec pri práci na poli naďabil na skamenené odtlačky trojprstých chodidiel veľkých ako tanier a nič netušiac odštartoval jedno z najvzrušujúcejších období v dejinách vedy, ako objavenie dinosaurov zasiahlo svet, ktorý nebol pripravený pochopiť ich význam.