OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Iveta Henzelyová vydáva svoju štvrtú knihu s názvom Zjedz ma! Kuchárska kniha Bylinkovej školy.
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Novinky z oblasti top trileru, historickej romance, kuchárskej školy či encyklopédie dopravy pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.
Top titulom je triler Dana Browna Posledné tajomstvo. Uznávaný odborník na symboliku Robert Langdon vycestuje do Prahy, aby sa zúčastnil na dôležitej prednáške Katherine Solomonovej - poprednej noetičky, s ktorou má romantický pomer. Katherine len nedávno dokončila rukopis knihy so zarážajúcim záverom, ktorý spochybňuje naše hlboko zakorenené predstavy o ľudskom vedomí. Idylický pobyt v Prahe naruší brutálna vražda známej českej neurovedkyne a vzápätí sa rozpúta hotové peklo. Katherine zmizne a s ňou aj celý rukopis. Niekomu veľmi záleží na tom, aby kniha nikdy nevyšla. V tajomných uličkách Prahy sleduje Langdon dôležitú stopu, ktorá ho privedie nielen k organizácii so špičkovým technickým zázemím, ale aj k oživenému prízraku z prastarých českých legiend.
Sarah E. Ladd je autorkou historickej romance Pod krídlami Hollythorne Housu. Po manželovej náhlej smrti Charlotte Priorová odchádza do Hollythorne Housu, starého sídla, ktoré zdedila po svojom otcovi. Chce začať od znova a ochrániť svojho sedemmesačného syna. Musí však strpieť prítomnosť Walsteadových strážnikov, ktorých najal jej švagor, aby sa malému dedičovi Henrymu nič nestalo. Charlotte netuší, že jeden zo strážnikov je jej prvá láska Anthony Welbourne, o ktorom už nedúfala, že ho ešte niekedy stretne. Anthony sa nikdy nezmieril s rozchodom s krásnou Charlotte ani s tragickou smrťou svojho strýka pri požiari mlyna. Keď ho nová zákazka zavedie na panstvo Hollythorne House, netuší, že tou, ktorú má chrániť, je jeho dávna láska.
Iveta Henzelyová vydáva svoju štvrtú knihu s názvom Zjedz ma! Kuchárska kniha Bylinkovej školy. Spoločne s dcérou napísali knihu receptov, ktorá je láskavým sprievodcom na ceste k návratu do prirodzeného rytmu života. Naučí čitateľa, ako vyberať a pripravovať potraviny a byliny podľa ročných období a signálov vlastného tela. Neexistujú dobré a zlé potraviny. Dôležité je naše vnútorné nastavenie, vedomie a úcta k jedlu.
Pútavá rodinná encyklopédia Doprava v kocke o všetkých spôsoboch dopravy od najstarších čias až po súčasnosť je učená všetkým členom rodiny, ktorí zistia, ako sa ľudia a rozličné druhy tovaru prepravujú po zemi, nad ňou či pod ňou a ako sa rakety vydávajú do ďalekého vesmíru. Spoznajú najväčšie a najmenšie dopravné prostriedky na súši, mori aj na oblohe od obrovských zaoceánskych lietadlových lodí až po rýchle drony.
