Oravská galéria po prvýkrát predstavuje tvorbu Patrície Koyšovej
V abstraktných veľkoformátových maľbách autorka skúma čas, pohyb a samotný proces tvorby.
Autor TASR
Dolný Kubín 21. októbra (TASR) - Nová výstava Oravskej galérie v Dolnom Kubíne s názvom Už sa hľadať nemusíš po prvýkrát predstavuje tvorbu Patrície Koyšovej. Autorská výstava ponúkne návštevníkom galérie pohľad na diela z dlhšieho časového obdobia tvorby, ktoré charakterizuje experiment, otvorená myseľ a neustála snaha posúvať hranice maliarskeho média. Verejnosti bude prístupná do 11. januára 2026 vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne. TASR o tom informovali z galérie.
V abstraktných veľkoformátových maľbách autorka skúma čas, pohyb a samotný proces tvorby. „Tradičný štetec nahrádza netradičnými, ale pre ňu signifikantnými sprostredkovateľmi stopy - vzduchovým kompresorom, pištoľou a mopom. Uvedené prostriedky umožňujú autorke vytvoriť silné, dynamické, gestické momenty, pri ktorých strata bezprostredného kontaktu s plátnom má zásadné dôsledky na charakter diela,“ uviedli z galérie.
Ďalším, nemenej dôležitým prvkom je podľa galérie farba a jej výpovedná hodnota, znásobená tlakom vzduchu, ktorá podporuje gestickosť diela a expresívne vyjadrenie. Farebnosť vychádza z primárnych tónov, neskôr prechádza k monochromatickým celkom, kde rytmus určuje samotný nástroj.
„Sila gesta v dielach z posledného cyklu Veľké city dáva divákom pocit sprítomnenia - tu a teraz. V tematických cykloch rozvíja rôznorodé motívy, pričom nejde o realistické zobrazenie, ale o prenesený, vo viacerých prípadoch poetický význam. Práve osobitá poetika, presnosť v kontraste s náhodou, vytvára pocit napätia,“ spresnili z galérie s tým, že diela Patrície Koyšovej nadobúdajú silné vizuálne pôsobenie a poskytujú kompaktný divácky zážitok.
