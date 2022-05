Oravské múzeum z dotácie zreštaurovalo hudobné nástroje

Dolný Kubín 10. mája (TASR) – Oravské múzeum v Dolnom Kubíne dalo zreštaurovať päť hudobných nástrojov zo svojho zbierkového fondu. Získalo na to dotáciu z Fondu na podporu umenia.



"Do rúk reštaurátora sa dostala mandolína, prezentujúca brnkací strunový hudobný nástroj. Mosadzná trúbka zastupuje nátrubkový vzduchozvučný nástroj starého pôvodu so zaujímavým výzdobným florálnym motívom," priblížila etnologička Oravského múzea Erika Kulášová.



Súčasťou ľudovej hudby regiónu Orava boli i strunové sláčikové nástroje – husle. "Reštaurátorský zásah bol potrebný a nevyhnutný v prípade dvoch kusov vyrobených pôvodným technologickým postupom," povedala etnologička. Posledným odborne ošetreným nástrojom sú dvojhlasné gajdy, spájané s podhorskými obcami.



Pre nevyhovujúci stav neboli nástroje využívané pre výstavné účely. Ako dodala Kulášová, vďaka dotácii hudobným nástrojom prinavrátili hmotnú podstatu, umelecko-historickú hodnotu a fyzický stav, umožňujúci ich prezentáciu verejnosti.



Výška získaných finančných prostriedkov bola 4500 eur. Múzeum sa podieľalo na spolufinancovaní projektu vo výške takmer 1200 eur. Reštaurovanie hudobných nástrojov realizoval Marián Chládecký.