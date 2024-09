Orchester Bratislava Hot Serenaders predstavuje nový album Smile

Bratislava 12. septembra (TASR) - Známy orchester Bratislava Hot Serenaders vydal nový album, ktorý dostal názov Smile. Obsahuje opäť hot jazz a dance music rokov dvadsiatych americkej proveniencie a slovenské piesne, ktoré preslávil František Krištof Veselý. TASR o tom informoval PR manažér Samuel Ivančák.



"Tento album má prívlastok profilový, čo znamená, že obsahuje tituly, ktoré pribudli do nášho repertoáru v poslednej sezóne, ale i také, ktoré hráme už dlhšie, ale zatiaľ sa nedostali na CD alebo LP. Výnimku tvorí ľudový foxtrot Jaj, Zuzka, Zuzička, ktorý sme nahrali už viackrát, ale je tak veľmi žiadaný, že sme ho tentoraz nahrali v predĺženej verzii. Stručne a v krátkosti - vyberáme tak, aby sa každý náš album páčil," približuje novinku trubkár Juraj Bartoš.



Albumová novinka ponúka celkovo 15 skladieb, ktoré sú citlivo vybrané zo zahraničného aj domáceho repertoáru. Nechýbajú tak známe piesne podpísané skladateľskými menami ako George Gershwin, Edwin Wilcox, Gejza Dusík či Karol Elbert. Sú to piesne a hudba, ktorá, ako hovorí Bartoš, bola v čase svojho vzniku spoločenskou objednávkou povojnového obdobia a znela celkom jednoducho - zabudnúť na hrôzy predošlých rokov a baviť sa. Svoju funkciu a poslanie táto hudba tak nestráca ani dnes. Orchester sa snaží interpretovať ju čo najvernejšie a prinášať tak dobovú atmosféru.



Bratislava Hot Serenaders je unikátny orchester, ktorý sa pod vedením trubkára Juraja Bartoša už od roku 1991 špecializuje na hot-jazzovú hudbu 20. a 30. rokov a dobre známy je aj slovenským poslucháčom vďaka speváckemu hosťovaniu nezabudnuteľného Milana Lasicu. Orchester patrí medzi svetovú špičku v autentickej interpretácii jazzovej hudby tohto obdobia.



Na svojom konte má trinásť albumov, štyri LP platne aj prvé slovenské hudobné DVD. Album Ja som optimista získal Zlatú a Platinovú platňu, Celý svet sa mračí Zlatú platňu, Lonely Melody Radio_Head Award 2014 a I Like That cenu verejnosti Esprit 2018.



Orchester tvorí pätnásť hudobníkov, dámske vokálne trio Serenaders Sisters a spevák Miloš Stančík. Orchester hrá na autentických nástrojoch z 20. rokov a vystupuje v na mieru ušitých smokingoch a šatách z tohto noblesného obdobia.