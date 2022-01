Organizátori:Očakávame, že Cibula fest bude bez výraznejších obmedzení

Holíč 17. januára (TASR) – Organizátori hudobného festivalu Cibula fest očakávajú, že tento rok sa podujatie uskutoční bez výraznejších obmedzení. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Dodo Mikláš.



Organizátori sa preto rozhodli naplno pustiť do príprav tohto ročníka. Termín festivalu, ktorý sa pravidelne uskutočňuje na letisku pri meste Holíč, je naplánovaný na 22. a 23. júla. "Sme presvedčení, že tento rok bude festival v plnej sile, ako to bolo do roku 2019. Stále sme aj opatrní, no takéto podujatie si žiada mesiace príprav, preto sme už s nimi začali. Toto leto bude prelomové, vieme to. Inak by sme sa do takého veľkého projektu nepúšťali," uviedol organizátor Vladimír Chrenka.



Organizátori majú už teraz potvrdené viaceré zvučné mená. "Na holíčskom letisku sa predstavia Čechomor, Polemic, Desmod či Slniečko. Line-up ešte nemáme uzatvorený, rokujeme s niekoľkými kvalitnými interpretmi, ktorí by ho mohli doplniť. Program je zložený z osvedčených účinkujúcich, vystúpi tiež skupina Mirai, ktorá je aktuálnym držiteľom Českého slávika, a prvýkrát sa u nás predstaví Vašo Patejdl. Veríme, že si každý nájde to svoje a že open air scéna opäť zažije návrat väčšieho množstva fanúšikov zábavy pod holým nebom," doplnil Chrenka.



Vstupenky na podujatie sa predávajú už od konca minulého roka. V platnosti zároveň zostávajú všetky vstupenky, ktoré boli zakúpené v predpredaji na ročník 2020, ktorý sa pre pandémiu neuskutočnil tak, ako bol pôvodne plánovaný.