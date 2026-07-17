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Ortodoxná synagóga v Prešove ponúkne prehliadky, koncerty aj divadlo
Vždy posledná nedeľa v mesiaci je venovaná vybranej téme a stretnutiu so zaujímavým hosťom.
Autor TASR
Prešov 17. júla (TASR) - Park kultúry a oddychu (PKO) v Prešove pokračuje druhú sezónu v zabezpečovaní činnosti v priestoroch Ortodoxnej synagógy. Po úspešnom prvom roku, počas ktorého synagógu navštívilo viac ako 4500 návštevníkov, prináša PKO v tomto roku rozšírené možnosti komentovaných prehliadok, pravidelné tematické nedele a počas leta aj sériu koncertov a divadelné predstavenie v rámci cyklu Hudba v synagóge. TASR o tom informovala riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková.
V roku 2025 prevzalo PKO v Prešove činnosť bývalého Múzea židovskej kultúry a začalo zabezpečovať prevádzku v Ortodoxnej synagóge. Popri sprístupnení historického priestoru verejnosti sa PKO zameralo na odborné sprevádzanie návštevníkov a postupné rozvíjanie kultúrnych, komunitných a vzdelávacích aktivít.
Už počas prvej sezóny sa podarilo nájsť a vyškoliť lektorku, ktorá návštevníkom približovala históriu synagógy, židovskej komunity a judaizmu. Počas roka si priestory synagógy prezrelo viac ako 4500 návštevníkov. Súčasťou programu boli aj dva koncerty a niekoľko tematických komentovaných prehliadok za účasti vzácnych hostí a odborníkov.
„Prvý rok bol pre nás predovšetkým o tom, aby sme na existujúcu hodnotu tohto výnimočného miesta nadviazali s rešpektom a zároveň ho ešte viac otvorili verejnosti. Teší nás, že si cestu do synagógy našli tisíce návštevníkov. Ukázalo sa, že ľudia majú záujem nielen o samotnú pamiatku, ale aj o jej históriu, príbehy židovskej komunity a podujatia, ktoré dokážu tento priestor predstaviť v nových súvislostiach,“ uvádza Barbora Rusiňáková, riaditeľka PKO.
V aktuálnej sezóne PKO v nastavenom smerovaní pokračuje a ponuku ďalej rozširuje. O odborný a zároveň pútavý výklad sa už starajú dve lektorky. Rozšírené boli aj otváracie hodiny a počas sezóny je možné absolvovať prehliadku aj každú nedeľu.
Osobitné miesto v programe má cyklus Nedeľa v synagóge. Vždy posledná nedeľa v mesiaci je venovaná vybranej téme a stretnutiu so zaujímavým hosťom. Komentované prehliadky sa tak prepájajú s prednáškami, diskusiami a osobnými príbehmi. Návštevníci sa počas leta a jesene môžu bližšie zoznámiť so svetom judaík, životom v Izraeli, tradíciami židovskej kultúry či s hudbou ako fenoménom, ktorý dokáže prepájať rôzne kultúry a náboženstvá.
Ambíciou PKO je, aby Ortodoxná synagóga nebola iba miestom, kde sa uchováva a prezentuje história, ale aj živým priestorom stretávania, poznávania a vzájomného porozumenia.
Bohatý program čaká návštevníkov počas letných mesiacov. V rámci kultúrneho cyklu Hudba v synagóge pripravilo PKO štyri koncerty a jedno divadelné predstavenie. Historický priestor Ortodoxnej synagógy tak počas leta ožije klezmerom, world music, balkánskymi rytmami aj autorskou tvorbou.
V roku 2025 prevzalo PKO v Prešove činnosť bývalého Múzea židovskej kultúry a začalo zabezpečovať prevádzku v Ortodoxnej synagóge. Popri sprístupnení historického priestoru verejnosti sa PKO zameralo na odborné sprevádzanie návštevníkov a postupné rozvíjanie kultúrnych, komunitných a vzdelávacích aktivít.
Už počas prvej sezóny sa podarilo nájsť a vyškoliť lektorku, ktorá návštevníkom približovala históriu synagógy, židovskej komunity a judaizmu. Počas roka si priestory synagógy prezrelo viac ako 4500 návštevníkov. Súčasťou programu boli aj dva koncerty a niekoľko tematických komentovaných prehliadok za účasti vzácnych hostí a odborníkov.
„Prvý rok bol pre nás predovšetkým o tom, aby sme na existujúcu hodnotu tohto výnimočného miesta nadviazali s rešpektom a zároveň ho ešte viac otvorili verejnosti. Teší nás, že si cestu do synagógy našli tisíce návštevníkov. Ukázalo sa, že ľudia majú záujem nielen o samotnú pamiatku, ale aj o jej históriu, príbehy židovskej komunity a podujatia, ktoré dokážu tento priestor predstaviť v nových súvislostiach,“ uvádza Barbora Rusiňáková, riaditeľka PKO.
V aktuálnej sezóne PKO v nastavenom smerovaní pokračuje a ponuku ďalej rozširuje. O odborný a zároveň pútavý výklad sa už starajú dve lektorky. Rozšírené boli aj otváracie hodiny a počas sezóny je možné absolvovať prehliadku aj každú nedeľu.
Osobitné miesto v programe má cyklus Nedeľa v synagóge. Vždy posledná nedeľa v mesiaci je venovaná vybranej téme a stretnutiu so zaujímavým hosťom. Komentované prehliadky sa tak prepájajú s prednáškami, diskusiami a osobnými príbehmi. Návštevníci sa počas leta a jesene môžu bližšie zoznámiť so svetom judaík, životom v Izraeli, tradíciami židovskej kultúry či s hudbou ako fenoménom, ktorý dokáže prepájať rôzne kultúry a náboženstvá.
Ambíciou PKO je, aby Ortodoxná synagóga nebola iba miestom, kde sa uchováva a prezentuje história, ale aj živým priestorom stretávania, poznávania a vzájomného porozumenia.
Bohatý program čaká návštevníkov počas letných mesiacov. V rámci kultúrneho cyklu Hudba v synagóge pripravilo PKO štyri koncerty a jedno divadelné predstavenie. Historický priestor Ortodoxnej synagógy tak počas leta ožije klezmerom, world music, balkánskymi rytmami aj autorskou tvorbou.