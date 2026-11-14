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Osemdesiatnik František Kovár: Herec musí žiť s každou postavou
Výrazne sa zapísal vo sfére prepožičiavania svojho priezračného a podmanivého hlasového prejavu iným postavám.
Autor TASR
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Bratislava 14. novembra (TASR) – Vo svojej hereckej generácii patrí František Kovár medzi osobnosti, ktorých komplexné zručnosti využívajú viaceré inštitúcie. Rokmi sa stal výraznou postavou divadla, televízie, filmu a tiež aj pedagogiky na Vysokej školy múzických umení (VŠMU). František Kovár slávi v sobotu 14. novembra životné jubileum 80 rokov.
Výrazne sa zapísal vo sfére prepožičiavania svojho priezračného a podmanivého hlasového prejavu iným postavám. V roku 2015 dostal Cenu Literárneho fondu za dabingovú rolu Denisa vo filme Železná lady. O tri roky neskôr si to zopakoval dvakrát - s postavou Alana vo filme Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol, i s úlohou Spangela v dvojdielnom filme Mária Terézia.
Od roku 1968 vystupoval Kovár vo vyše dvoch stovkách kinových i televíznych filmov. Trojciferný je aj počet rôzneho druhu dokumentov, v ktorých účinkoval ako herec či rozprávač. Jeho herecké umenie využili tvorcovia takmer 60-ky seriálových sérií. Patrí k pilierom moderného divadelníctva, na nitrianskej krajovej scéne, v Štúdiu S, v Astorka Korzo '90, v divadle Aréna, v divadlách SkRAT, WEST, na Malej scéne STU, na Novej scéne a predovšetkým v Slovenskom národnom divadle (SND) stvárnil množstvo typov postáv v (oveľa) viac ako stovke hier.
"Vždy ma sprevádzala radosť z toho, čo robím, povzbudzuje ma to. V našom profesionálnom živote je to tak, že človek sa musí skamarátiť a žiť s každou postavou. Preto ja nenadradzujem žiadne postavy nad ostatné, keďže pri každej z nich som zažil niečo výnimočné," konštatoval pre TASR jubilujúci herec a dodal, že recept na umeleckú dlhovekosť spočíva aj vo výborných vzťahoch s kolegami, ako napríklad v kolektíve SND.
František Kovár sa narodil 14. novembra 1946 v Bratislave. "Keď som bol štvrták, tak ma počula pani Hanka Koštialová recitovať básničku Neboráčik a pozvala ma na dramatický krúžok v Dome pionierov. Keď som bol šiestak, začal som účinkovať v rozhlase, potom som bol v Divadielku za rampami. To bola tiež taká jedna dôležitá etapa môjho života a potom ma prijali na Vysokú školu múzických umení, kde bol mojím hlavným pedagógom pán Ladislav Chudík," zaspomínal si umelec, ktorý vyštudoval herectvo na VŠMU v Bratislave v roku 1967.
Stal sa členom Divadla Andrea Bagara v Nitre a počas štvorročného obdobia upútal aj v známych inscenáciách Tri letušky v Paríži (1967), vo vážnejšej polohe sa predstavil ako Gogo v hre Leopolda Laholu Škvrny na Slnku (1968) i či ako Ďurko v scénickom spracovaní diela Smrť Ďurka Langsfelda (1969).
Od roku 1971 začal pôsobiť na bratislavskej Novej scéne. Okrem iných sa predstavil v stvárneniach dejových postáv svetovej i slovenskej klasiky na čele s Hamletom (1974). Ďalej v hrách Clavijo (1976), Čaj u pána senátora (1976), Inkognito (1979), Ivanov (1981) či Na dne (1984).
Na začiatku slobodnej éry stál František Kovár pri zrode Divadla Astorka Korzo ´90, kde sa objavil v inscenáciách Armagedon na Grbe (1993), Cyrano (1993), Kupec Benátsky (1995), Macocha (1996) alebo ako Serbriakov v hre Ujo Váňa (1996).
V roku 1996 sa stal hercom činoherného súboru Slovenského národného divadla. Hneď sa uplatnil v hre s historickým námetom Becket alebo božia Česť a postupne sa predstavil v javiskových prevedeniach moderných i starších klasík ako Mačka na horúcej plechovej streche (2002), Skrotenie zlej ženy (2008) či Bratia Karamazovovci (2013). Účinkoval v divadelnom spracovaní románu Františka Švantnera Nevesta hôľ (2015) a v tom istom roku aj voveselohre Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.
Bohatý repertoár hereckého umenia predvádza aj pred kamerou. Do výpočtu patria okrem iných historický seriál Parížski mohykáni (1971), televízny film Červené víno (1972), vojnová dráma Život na úteku (1975), či kultová snímka Tisícročná včela (1983). Predstaviteľa slovenského národného hnutia Michala Miloslava Hodžu zosobnil v televíznom seriáli Štúrovci (1991).
Uplatnil sa aj v (post)modernej slovenskej kinematografii, v snímkach ako Záhrada (1995), Orbis Pictus (1997), či Modré z neba (1997). Tiež v súčasných televíznych seriáloch ako Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Tajné životy (2015) či Nemocnica (2021). Pôsobil v detskom Spievankove.
V každej fáze svojho umeleckého pôsobenia sa cítil ako "ryba vo vode" a pochvaľuje si spolupráce naprieč generáciami. "Ja som od roku 1978 do roku 1990 učil umelecký prednes a potom som učil do roku 2004 hereckú tvorbu. Najprv s pani Turzonovovou, potom s Marošom Geišbergom. Vychoval som nielen veľa hercov, ale mám aj teraz veľmi veľa mladých kolegov, ktorí sú nesmierne pracovití a talentovaní," zdôraznil František Kovár pre TASR.
Vlani dostal za mužský herecký výkon Cenu Igric od Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu. Udelili mu ju hneď za dve postavy – mastičkára Ferka vo filme Čarovné jablko a za postavu otca vo filme Spiaci účet.
V tomto roku si zahral v Štúrovi i v snímke Dva sršne. Naďalej je mimoriadne činorodý v divadle, kde účinkuje v siedmich hrách a ôsma, adaptácia slávnych Hugových Bedárov, bude mať v SND premiéru vo februári 2027. Františkovi Kovárovi vlani zomrela manželka, s ktorou vo vzťahu strávil vyše päť desaťročí. Vychovali dve deti.
Výrazne sa zapísal vo sfére prepožičiavania svojho priezračného a podmanivého hlasového prejavu iným postavám. V roku 2015 dostal Cenu Literárneho fondu za dabingovú rolu Denisa vo filme Železná lady. O tri roky neskôr si to zopakoval dvakrát - s postavou Alana vo filme Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol, i s úlohou Spangela v dvojdielnom filme Mária Terézia.
Od roku 1968 vystupoval Kovár vo vyše dvoch stovkách kinových i televíznych filmov. Trojciferný je aj počet rôzneho druhu dokumentov, v ktorých účinkoval ako herec či rozprávač. Jeho herecké umenie využili tvorcovia takmer 60-ky seriálových sérií. Patrí k pilierom moderného divadelníctva, na nitrianskej krajovej scéne, v Štúdiu S, v Astorka Korzo '90, v divadle Aréna, v divadlách SkRAT, WEST, na Malej scéne STU, na Novej scéne a predovšetkým v Slovenskom národnom divadle (SND) stvárnil množstvo typov postáv v (oveľa) viac ako stovke hier.
"Vždy ma sprevádzala radosť z toho, čo robím, povzbudzuje ma to. V našom profesionálnom živote je to tak, že človek sa musí skamarátiť a žiť s každou postavou. Preto ja nenadradzujem žiadne postavy nad ostatné, keďže pri každej z nich som zažil niečo výnimočné," konštatoval pre TASR jubilujúci herec a dodal, že recept na umeleckú dlhovekosť spočíva aj vo výborných vzťahoch s kolegami, ako napríklad v kolektíve SND.
František Kovár sa narodil 14. novembra 1946 v Bratislave. "Keď som bol štvrták, tak ma počula pani Hanka Koštialová recitovať básničku Neboráčik a pozvala ma na dramatický krúžok v Dome pionierov. Keď som bol šiestak, začal som účinkovať v rozhlase, potom som bol v Divadielku za rampami. To bola tiež taká jedna dôležitá etapa môjho života a potom ma prijali na Vysokú školu múzických umení, kde bol mojím hlavným pedagógom pán Ladislav Chudík," zaspomínal si umelec, ktorý vyštudoval herectvo na VŠMU v Bratislave v roku 1967.
Stal sa členom Divadla Andrea Bagara v Nitre a počas štvorročného obdobia upútal aj v známych inscenáciách Tri letušky v Paríži (1967), vo vážnejšej polohe sa predstavil ako Gogo v hre Leopolda Laholu Škvrny na Slnku (1968) i či ako Ďurko v scénickom spracovaní diela Smrť Ďurka Langsfelda (1969).
Od roku 1971 začal pôsobiť na bratislavskej Novej scéne. Okrem iných sa predstavil v stvárneniach dejových postáv svetovej i slovenskej klasiky na čele s Hamletom (1974). Ďalej v hrách Clavijo (1976), Čaj u pána senátora (1976), Inkognito (1979), Ivanov (1981) či Na dne (1984).
Na začiatku slobodnej éry stál František Kovár pri zrode Divadla Astorka Korzo ´90, kde sa objavil v inscenáciách Armagedon na Grbe (1993), Cyrano (1993), Kupec Benátsky (1995), Macocha (1996) alebo ako Serbriakov v hre Ujo Váňa (1996).
V roku 1996 sa stal hercom činoherného súboru Slovenského národného divadla. Hneď sa uplatnil v hre s historickým námetom Becket alebo božia Česť a postupne sa predstavil v javiskových prevedeniach moderných i starších klasík ako Mačka na horúcej plechovej streche (2002), Skrotenie zlej ženy (2008) či Bratia Karamazovovci (2013). Účinkoval v divadelnom spracovaní románu Františka Švantnera Nevesta hôľ (2015) a v tom istom roku aj voveselohre Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.
Bohatý repertoár hereckého umenia predvádza aj pred kamerou. Do výpočtu patria okrem iných historický seriál Parížski mohykáni (1971), televízny film Červené víno (1972), vojnová dráma Život na úteku (1975), či kultová snímka Tisícročná včela (1983). Predstaviteľa slovenského národného hnutia Michala Miloslava Hodžu zosobnil v televíznom seriáli Štúrovci (1991).
Uplatnil sa aj v (post)modernej slovenskej kinematografii, v snímkach ako Záhrada (1995), Orbis Pictus (1997), či Modré z neba (1997). Tiež v súčasných televíznych seriáloch ako Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Tajné životy (2015) či Nemocnica (2021). Pôsobil v detskom Spievankove.
V každej fáze svojho umeleckého pôsobenia sa cítil ako "ryba vo vode" a pochvaľuje si spolupráce naprieč generáciami. "Ja som od roku 1978 do roku 1990 učil umelecký prednes a potom som učil do roku 2004 hereckú tvorbu. Najprv s pani Turzonovovou, potom s Marošom Geišbergom. Vychoval som nielen veľa hercov, ale mám aj teraz veľmi veľa mladých kolegov, ktorí sú nesmierne pracovití a talentovaní," zdôraznil František Kovár pre TASR.
Vlani dostal za mužský herecký výkon Cenu Igric od Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu. Udelili mu ju hneď za dve postavy – mastičkára Ferka vo filme Čarovné jablko a za postavu otca vo filme Spiaci účet.
V tomto roku si zahral v Štúrovi i v snímke Dva sršne. Naďalej je mimoriadne činorodý v divadle, kde účinkuje v siedmich hrách a ôsma, adaptácia slávnych Hugových Bedárov, bude mať v SND premiéru vo februári 2027. Františkovi Kovárovi vlani zomrela manželka, s ktorou vo vzťahu strávil vyše päť desaťročí. Vychovali dve deti.