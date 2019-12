Osobnosti slovenskej hudobnej scény sa tešia na vianočné sviatky

Bratislava 22. decembra (TASR) – Na Vianoce a sviatočné dni sa teší hádam každý na Slovensku, umelcov a známych ľudí z hudobnej scény nevynímajúc. Po celoročnom zhone si chcú dopriať pár dní oddychu a pokoja v kruhu najbližších. TASR ponúka ich odpovede na otázku, ako budú tráviť sviatočné dni.



„Teším sa na Vianoce, trojkoncert 40 rokov na scéne bola najťažšie vec, ktorú sme tento rok robili. Vedomý som si toho, že toto sa podarilo, a že sa to vôbec uskutočnilo, lebo nebolo to všetko iba v našich rukách. Tento pocit ma bude hriať v týchto decembrových a vianočných dňoch. Len verím, že tentoraz zoženiem darčeky skôr ako 23. decembra,“ povedal pre TASR Miro Žbirka.



„Môj rok 2019 bol až nečakane dobrý a úspešný v tom, že rok som začal spoluprácou s Karmen Pál-Baláž, pre ktorú som napísal celý album Kúzlo, v januári sme išli von s pesničkou Anjel, ktorá sa stala najhranejšou. Následne sme urobili jarné a jesenné akustické koncerty ktoré boli do bodky vypredané a keď už som to ani nečakal, skladba Zatancuj si so mnou zvalcovala slovenský éter a to bolo pre mňa obrovské prekvapenie. Som zato vďačný,“ povedal spevák Adam Ďurica.



Sima Martausová dodáva: „Tieto Vianoce, ako aj každé Vianoce už dva roky dozadu sa chystám spievať niekde v nemocnici ľuďom, ktorí nebudú mať možnosť byť doma.“



„Vianoce budem tráviť bez zrýchľovačov života, teda mobily a komputery vypnuté a mlčiace. To je najväčší relax, aký poznám,“ pridáva stručne Peter Nagy.



„Vianoce budem tráviť, tak ako každý rok, spolu so svojou rodinou, budeme u rodičov. Tento rok budú výnimočné, pretože prvýkrát bude s nami aj môj malý synovec Jurko. Budeme spoločne s mamou a sestrou chystať vianočnú večeru, piecť a len tak si užívať pokoj,“ hovorí Katka Knechtová.



„Na tohtoročné Vianoce sa veľmi teším. Tým, že Vianoce vnímam ako pohodu, byť so svojou rodinou a priateľmi v duchu sviatočnom a stále mierne oslavovať koniec roka, preto mám Vianoce veľmi rád. Teším sa na zdobenie stromčeka aj celého domu, tento rok po prvý raz robím výzdobu aj z vonka domu, takže si už študujem na youtube, ako sa lezie po strechách. Snáď to dobre dopadne a vyzdobíme to aj bez ujmy na zdraví. Tiež sa teším na štedrú večeru, budeme pripravovať klasické menu, teda kapustnicu, zemiakový šalát a rybku, ale chystám aj jednu novinku, je to tiež ryba, ale nový recept so slaninou, ktorý som ukoristil v jednej kulinárskej relácii,“ povedal pre TASR Miko Hladký, líder skupiny Gladiator.



„Vianoce budeme mať nádherné ako každý rok, rozprestrieme sa po rodinách, po novom roku sa opäť spojíme a vyrazíme do ulíc za fanúšikmi, mali sme skvelý rok, veľmi sme si ho užili, tieto dni si to užijeme s našimi najbližšími,“ zhodnotil líder skupiny Čechomor František Černý.



„Vianoce budeme tráviť klasicky doma s manželkou. V papučiach, pri dobrých jedlách, my sme takí ľudia, že sme najradšej na Vianoce spolu doma, sami pre seba, v tichu. Žiadne lyžovačky, ja sa najradšej dívam na hory v televízii, neviem si predstaviť niečo tak nepríjemné ako sneh, ja som mestské dieťa. Korčuľovať už nemôžem, nemám ani blízky vzťah k takzvanému chatárstvu. Nám je najlepšie doma, spravíme si pekný stromček,“ povedal Kamil Peteraj.



„Vianočný deň budem v Prešove, spolu s bratom Mirom s mamou a otcom. V kuchyni im veľmi nepomôžem, skôr to nechám na mamu, v tom je fantastická, takže varenie ostáva ňu. Bude o čom rozprávať, tento rok bol našu kapelu trocha iný, veľa sme hrali v Čechách, prišli sme s novými nápadmi, z čoho sa veľmi teším,“ dodal líder kapely IMT Smile Ivan Tásler.