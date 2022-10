Autogramy športových legiend v numizmatike: Výstava je sprístupnená

Na snímke olympionička Zuzana Rehák Štefečeková počas vernisáže Autogramy športových legiend v numizmatike v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave v piatok 14. októbra 2022. Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 15. októbra (TASR) – Výstavu Autogramy športových legiend v numizmatike sprístupnili v piatok (14. 10.) v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu (SOŠM) v Bratislave.približujú organizátori výstavu prezentujúcu časť športovo-historického dedičstva, ktoré tvorí 8000 kusov mincí zo 62 štátov sveta. Výber z jednej z najväčších športových numizmatických zbierok, obohatenej o podpisy športových legiend vrátane Petry Vlhovej, Petra Sagana, Anastasie Kuzminovej či Mariána Hossu, si môže verejnosť pozrieť v bratislavskom Dome športu do 21. novembra.hovorí Diana Kosová, riaditeľka SOŠM, ktoré výstavu pripravilo v spolupráci s PowerPlayStudio.Predstavuje stovky pamätných mincí k športovým podujatiam a pripomína vďaka priloženým autogramom aj úspechy desiatok osobností slovenského i svetového športu. Organizátori priznávajú, že nebolo v ich silách vystaviť všetko, zamerali sme sa na slovenských medailistov z vrcholných podujatí a na najväčšie športové hviezdy súčasnosti.dodáva CEO PowerPlayStudia a jeden z členov zberateľskej skupiny Coin&Co Ivan Krechňák.Členovia zberateľskej skupiny nazbierali už viac ako 8000 mincí. Pred niekoľkými rokmi sa rozhodli numizmatickú časť rozšíriť aj o podpisy športových legiend, ktoré sú s udalosťami na minciach spojené. Viaceré z nich sú veľmi cenné, nechýbajú napríklad podpisy zlatých medailistov z OH 1952 Jána Zacharu a Dany Zátopkovej.Doteraz sa pri minciach podpísalo 522 športovcov zo 49 krajín sveta z 31 rôznych športov. Zberateľom pomáhajú svojimi kontaktmi aj veľké športové mená, vďaka úsiliu Zuzany Rehák Štefečekovej, Jána Volka či Mateja Beňuša pribudli do zbierky viaceré slávne osobnosti svetového športu.Zbierka už prerástla svoj pôvodný význam a stala sa vzácnou pripomienkou historických športových okamihov stvárnených v numizmatike. Podpisy olympijských medailistov či iných významných športovcov z nej robia súčasť športovo-historického dedičstva. "Jednotlivé kusy sú v mnohých prípadoch historickými memorabiliami. Zbierka sa neustále rozrastá a pripravuje sa jej vystavenie v mnohých mestách sveta či na významných športových podujatiach," dodáva Peter Pašuth zo Slovenského olympijského a športového výboru.