Osobnosťou slovenskej fotografie je A. Hrabušický

Bratislava 27. januára (TASR) – V priestoroch Stredoeurópskeho domu fotografie (SEDF) v Bratislave sa v stredu uskutočnilo slávnostné online vyhlásenie ocenenia Osobnosť slovenskej fotografie 2020.



Jeho laureátom sa stal Aurel Hrabušický. V živom prenose 15. ročníka ocenenia si titul Fotograf roka 2020 odniesol Martin Kleibl. Obaja laureáti predstavili svoju tvorbu, Hrabušický knihu o Antonovi Šmotlákovi a Kleibl publikáciu Počiatky fotografie na Slovensku.



Vyhlasovateľmi ocenenia sú Združenie slovenských profesionálnych fotografov, SEDF/OZ FOTOFO, Vysoká škola výtvarných umení a Festival OFF. O laureátoch za rok 2020 rozhodla porota v zložení Judita Csáderová (predsedníčka poroty), Dušan Kochol a Václav Macek.



„Usiluje sa o to, aby poctivo zhodnotila prínos každého laureáta. Tým, že v porote vždy zasadali ľudia z profesie, historici fotografie či fotografi samotní, bola záruka, že nie sú tam žiadne bočné diplomatické, politické vplyvy, hodnotí sa tam dielo, to, čo laureát za viacero desaťročí dokázal vytvoriť," uviedol Macek k oceneniu Hrabušického.



„Za tých vyše 30 rokov práce je za ním mimoriadne dielo. Vždy je zložené z dvoch častí, je to dielo kurátorské, ale aj dielo kritika a historika fotografie, ktorých na Slovensku nikdy nebolo veľa," dodal Macek.



Aurel Hrabušický (1956) pôsobí ako kurátor fotografickej zbierky Slovenskej národnej galérie (SNG). Venuje sa dejinám i súčasnosti slovenskej fotografie od polovice 80. rokov. Jeho výskum sa spočiatku orientoval na súčasnú tvorbu. Pre jeho kurátorské projekty 80. a 90. rokov boli príznačné texty o autoroch na rozmedzí fotografie a konceptuálneho umenia. Neskôr sa jeho záujem rozšíril o obdobie modernizmu 20. a 30. rokov. Výsledky publikoval v knihe Slovenská fotografia 1925 – 2000 (2002, spoluautor Václav Macek), neskôr participoval na tímových výstavách v SNG o fotografii 50., 70. a 80. rokov. V poslednom období je dôležitá jeho spolupráca s Filipom Vančom na knihách o niektorých významných, ale niekedy obchádzaných slovenských fotografoch. Ostatným titulom je publikácia o Antonovi Šmotlákovi (2020).



Trojčlenná porota v čele s predsedníčkou Csáderovou rozhodla, že cenu Fotograf roka si odniesol Martin Kleibl (1981). Laureát je absolventom Katedry fotografie a nových médií VŠVU (2010) a doktorandského štúdia (2014), kde neskôr dva roky pôsobil ako asistent v ateliéri Ľuba Stacha. Od roku 2016 je kurátorom jediného Múzea fotografie na Slovensku. Kleibl sa venuje aj vlastným fotografickým projektom, týkajú sa najmä jeho sídliska Petržalky, v ktorom žije od detstva, ale aj fotografii 19. storočia. Aktívny je na poli historického výskumu, participoval na zborníkoch, konferenciách – Renesancia fotografie 19. storočia (2014), V hľadaní prameňov (2018). Minulý rok samostatne publikoval knihu Počiatky fotografie na Slovensku 1839 – 1918, ktorej význam pre fotografickú kultúru sa porota uzniesla zdôrazniť udelením ocenenia Fotograf roka.