Ostatky manželov Kunderovcov sú v ČR

Brno 20. januára (TASR) - Ostatky manželov Kunderovcov, ktorí žili od roku 1975 vo Francúzsku, priviezli na základe ich poslednej vôle do Brna nakladateľ Antoine Gallimard a bývalý veľvyslanec ČR v Paríži Michal Fleischmann. Uložené budú v poslednom voľnom hrobe čestného kruhu na brnianskom Ústrednom cintoríne. V pondelok to uviedlo mesto Brno, informuje spravodajkyňa TASR.



"Sľúbili sme s Michaelom Fleischmannom, že sa po smrti pani Kunderovej postaráme o to, aby sa obidve urny dostali na brniansky cintorín. V tejto chvíli sú obe urny v Brne a potom, čo bude hrob pripravený, budú do nej prenesené. Než sa tak stane, zostanú v bezpečí v Moravskej zemskej knižnici," objasnil jej riaditeľ Tomáš Kubíček.



Ostatky manželov prevzala spolu s Kubíčkom primátorka Brna Markéta Vaňková. Odkaz Kunderovcov podľa nej stále rezonuje po celom svete, ale v Brne, kde sa spisovateľ narodil, má podľa jej slov špeciálnu a silnú odozvu. Vyzdvihla Knižnicu Milana Kunderu otvorenú v roku 2023, kde sa návštevníci môžu s jeho dielom zoznámiť. Obsahuje viac než 3000 autorských publikácií, portrétnych fotografií, ocenení, obrazov a kresieb a tiež jeho osobnú knižnicu, ktorú spisovateľ v roku 2020 daroval Moravskej zemskej knižnici.



Milan Kundera bol jedným z najvýznamnejších spisovateľov 20. storočia, jeho dielo bolo preložené do viac než 50 svetových jazykov. Zomrel v Paríži v júli 2023, o 14 mesiacov neskôr zomrela aj jeho manželka Věra.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)