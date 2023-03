Osvetári z celej SR si pripomenú 70. výročie svojich organizácií

Bratislava 15. marca (TASR) - Osvetári z celého Slovenska si pripomenú 70. výročie svojich organizácií päťdesiatkou podujatí od Sniny až po Bratislavu. Organizátori kultúrno-osvetovej činnosti na Slovensku avizujú aj špeciálny vlak s kultúrnym programom na železničných staniciach.



V aktuálnom roku si 70. výročie svojho založenia pripomína výrazná väčšina regionálnych a mestských kultúrnych inštitúcií spolu s Národným osvetovým centrom (NOC) v Bratislave. "Počas doby existencie dokázali svoje spoločenské opodstatnenie a stali sa piliermi neprofesionálnej kultúry, amatérskej tvorby a neformálneho vzdelávania," uvádza v tlačovej správe Miroslav Žabenský z Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií (AKOI).



Založenie a vznik väčšiny domov osvety, z ktorých sa kreovali dnešné regionálne i mestské kultúrne a osvetové strediská, ako aj zriadenie Osvetového ústredia v Bratislave v roku 1953 si chcú dôstojne pripomenúť NOC i obidve stavovské organizácie zastrešujúce regionálnu i mestskú a miestnu kultúru - AKOI i Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska (AKIS).



S podporou Ministerstva kultúry (MK) SR pripravili viacero prezentačných, vzdelávacích podujatí i festivalov. Uskutočnia sa od marca do decembra v každom zo samosprávnych krajov Slovenska so spoločnou témou a logom Roka kultúrno-osvetovej činnosti. "Od tých menších až po naozaj veľké celoštátne festivaly, od tradičných až po netradičné formy chcú ich realizátori prezentovať nielen výsledky svojej práce, ale najmä šikovnosť a talent ľudí, ktorí sa svojej tvorivej činnosti venujú vo svojom voľnom čase," dodáva Žabenský s tým, že podujatia budú tiež venované spomienkam na osobnosti, ktoré za uplynulé obdobie tvorili miestnu a regionálnu kultúru a prezentovali jej bohatý potenciál.



Organizátori avizujú tiež špeciálny "osvetársky" vlak vypravený v máji z Košíc do Bratislavy, plný amatérskych umelcov, ku ktorým sa na jednotlivých vlakových staniciach budú pridávať ostatní muzikanti či speváci zo slovenských regiónov. Svoju púť ukončia v Bratislave v priestoroch V-klubu spoločným programom.



Rok kultúrno-osvetovej činnosti slávnostne otvoria v pondelok 20. marca o 13.00 h v priestoroch Dvorany MK SR, kde odprezentujú myšlienky spoločného projektu i jednotlivé aktivity.