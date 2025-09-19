< sekcia Kultúra
Otvárací koncert BHS bude patriť 80. výročiu konca 2. svetovej vojny
Program v rámci otváracieho koncertu vyvrcholí skladbou Vek úzkosti od Leonarda Bernsteina pod dirigentskou taktovou Wayna Marshalla.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Otváracím koncertom si Bratislavské hudobné slávnosti (BHS) v piatok večer pripomenú 80. výročie konca druhej svetovej vojny. Jubilejný 60. ročník festivalu ponúkne vystúpenia prestížnych orchestrov, dirigentov a sólistov. Tento rok sa okrem hosťujúcej Slovenskej filharmónie predstaví deväť zahraničných orchestrov a dva zbory. Novinkou je aj projekt Dvojportrét venovaný jubilujúcim tvorcom spätým so Slovenskom. Informoval o tom riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Turner. Úvodný koncert sa začne o 19.30 h v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.
„My sme sa naozaj snažili ako organizátor, aby sme do Bratislavy mohli pozvať tých naozaj top umelcov. Tešíme sa, že pozvanie prijali viedenskí filharmonici, Londýnsky symfonický orchester pod taktovou Sira Antonia Pappana či národný orchester Francúzska,“ vymenoval pre TASR Turner. Podľa neho bude interpretačne a dramaturgicky zaujímavý aj koncert orchestra z Hamburgu pod taktovou Juraja Valčuhu, najúspešnejšieho slovenského dirigenta.
Turner ďalej vyzdvihol otvárací koncert, na ktorom sa predstaví rezidenčný orchester festivalu - Slovenská filharmónia. Zaznie na ňom svetová premiéra skladby Petra Breinera s názvom oVErture. „Má aj v názve zakomponované také posolstvo, (...) znamená to Victory in Europe day. Komponoval to na pieseň, ktorá znela počas druhej svetovej vojny v radoch anglickej armády (We'll Meet Again, pozn. TASR),“ dodal Turner.
Program v rámci otváracieho koncertu vyvrcholí skladbou Vek úzkosti od Leonarda Bernsteina pod dirigentskou taktovou Wayna Marshalla. Ako sólista sa predstaví klavirista Ladislav Fančovič. „Je to veľmi špecifická hudba, takže, samozrejme, to prvotné spoznanie hudby bolo cez vypočutie nahrávky a potom neskôr cez partitúru. Ale už v tom čase som si našiel k tomu vlastný prístup a tá moja interpretácia bude predsa len trošičku odlišná,“ podotkol Fančovič.
Významnou udalosťou bude podľa riaditeľa aj vystúpenie ukrajinského mládežníckeho orchestra. Uvedú dielo svojej vrstovníčky Marie Khodakivskej, reprezentantky silného hnutia ženských skladateliek na Ukrajine. „Tento rok chceme vyjadriť našu podporu Ukrajine, pretože vieme, že prežívajú naozaj mimoriadne náročnú dobu, vojna je najväčšia katastrofa, aká sa môže stať. A títo mladí vynikajúci umelci pricestujú so svojou dirigentkou Oksanou Lyniv,“ dodal.
Z noviniek festivalu predstavil organizátor napríklad projekt Dvojportrét. Úvodný koncert tohto formátu patrí renomovaným autorkám - Ľubici Čekovskej a Sylvii Bodorovej. „Novinkou je aj koncert, ktorý je venovaný džezu a swingu, to je niečo, čo nezaznieva vždy na BHS, ale máme Big Band Gustava Broma s jubilantom Vladom Valovičom, prídu vynikajúci sólisti, americká vokalistka Capathia Jenkins a austrálsky džezový sólista, trombonista a trumpetista James Morrison,“ objasnil.
Záver festivalu v nedeľu 5. októbra bude patriť dielu bratislavského rodáka Franza Schmidta. Jeho oratórium Kniha so siedmimi pečaťami zaznie v prevedení Slovenskej filharmónie a filharmonického zboru pod taktovkou Daniela Raiskina. „Je napísaná na biblické texty zjavení Svätého Jána, ktoré hovorili o apokalypse, a verím, že tu apokalypsu žiť nebudeme, ale že si môžeme vychutnať to nádherné umenie, ktoré máme možnosť počuť na BHS,“ poznamenal Turner.
Turner potvrdil, že koncerty sa aj tento rok tešia veľkému ohlasu, osobitne vystúpenia významných zahraničných orchestrov. „Zatiaľ bývalo vždy zvykom, že lístky boli okolo tých 98 - 99 percent vypredané. My veríme, že to bude aj tento jubilejný ročník,“ konštatoval.
„My sme sa naozaj snažili ako organizátor, aby sme do Bratislavy mohli pozvať tých naozaj top umelcov. Tešíme sa, že pozvanie prijali viedenskí filharmonici, Londýnsky symfonický orchester pod taktovou Sira Antonia Pappana či národný orchester Francúzska,“ vymenoval pre TASR Turner. Podľa neho bude interpretačne a dramaturgicky zaujímavý aj koncert orchestra z Hamburgu pod taktovou Juraja Valčuhu, najúspešnejšieho slovenského dirigenta.
Turner ďalej vyzdvihol otvárací koncert, na ktorom sa predstaví rezidenčný orchester festivalu - Slovenská filharmónia. Zaznie na ňom svetová premiéra skladby Petra Breinera s názvom oVErture. „Má aj v názve zakomponované také posolstvo, (...) znamená to Victory in Europe day. Komponoval to na pieseň, ktorá znela počas druhej svetovej vojny v radoch anglickej armády (We'll Meet Again, pozn. TASR),“ dodal Turner.
Program v rámci otváracieho koncertu vyvrcholí skladbou Vek úzkosti od Leonarda Bernsteina pod dirigentskou taktovou Wayna Marshalla. Ako sólista sa predstaví klavirista Ladislav Fančovič. „Je to veľmi špecifická hudba, takže, samozrejme, to prvotné spoznanie hudby bolo cez vypočutie nahrávky a potom neskôr cez partitúru. Ale už v tom čase som si našiel k tomu vlastný prístup a tá moja interpretácia bude predsa len trošičku odlišná,“ podotkol Fančovič.
Významnou udalosťou bude podľa riaditeľa aj vystúpenie ukrajinského mládežníckeho orchestra. Uvedú dielo svojej vrstovníčky Marie Khodakivskej, reprezentantky silného hnutia ženských skladateliek na Ukrajine. „Tento rok chceme vyjadriť našu podporu Ukrajine, pretože vieme, že prežívajú naozaj mimoriadne náročnú dobu, vojna je najväčšia katastrofa, aká sa môže stať. A títo mladí vynikajúci umelci pricestujú so svojou dirigentkou Oksanou Lyniv,“ dodal.
Z noviniek festivalu predstavil organizátor napríklad projekt Dvojportrét. Úvodný koncert tohto formátu patrí renomovaným autorkám - Ľubici Čekovskej a Sylvii Bodorovej. „Novinkou je aj koncert, ktorý je venovaný džezu a swingu, to je niečo, čo nezaznieva vždy na BHS, ale máme Big Band Gustava Broma s jubilantom Vladom Valovičom, prídu vynikajúci sólisti, americká vokalistka Capathia Jenkins a austrálsky džezový sólista, trombonista a trumpetista James Morrison,“ objasnil.
Záver festivalu v nedeľu 5. októbra bude patriť dielu bratislavského rodáka Franza Schmidta. Jeho oratórium Kniha so siedmimi pečaťami zaznie v prevedení Slovenskej filharmónie a filharmonického zboru pod taktovkou Daniela Raiskina. „Je napísaná na biblické texty zjavení Svätého Jána, ktoré hovorili o apokalypse, a verím, že tu apokalypsu žiť nebudeme, ale že si môžeme vychutnať to nádherné umenie, ktoré máme možnosť počuť na BHS,“ poznamenal Turner.
Turner potvrdil, že koncerty sa aj tento rok tešia veľkému ohlasu, osobitne vystúpenia významných zahraničných orchestrov. „Zatiaľ bývalo vždy zvykom, že lístky boli okolo tých 98 - 99 percent vypredané. My veríme, že to bude aj tento jubilejný ročník,“ konštatoval.