Otvorili festival jarnej záhrady Gardeniáda, potrvá do nedele

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) - Mesto Banská Bystrica odštartovalo vo štvrtok novú tradíciu veľkých výstav, ktoré do mesta pod Urpínom vždy patrili. Začal sa štvordňový festival jarnej záhrady Gardeniáda, ktorý na Námestí slobody a v parku pod Pamätníkom SNP potrvá do nedele (6. 4.). Konštatoval to primátor Ján Nosko s tým, že na 15.000 štvorcových metroch vystavovatelia a predajcovia zo Slovenska i zahraničia ponúkajú to najlepšie z oblasti záhradníctva, floristiky či včelárstva.



Na návštevníkov čaká široká ponuka kvetov, sadeníc a záhradných doplnkov, odborné prednášky i workshopy, ukážky záhradného dizajnu, prehliadka záhradnej techniky a tiež zaujímavý sprievodný program pre celú rodinu.



„Rozhodli sme sa pokračovať v tradícii veľkých výstav, ktorými bola kedysi Banská Bystrica známa. Prinášame nový projekt, festival Gardeniáda. Určená je pre rodiny s deťmi, záhradkárov hľadajúcich inšpiráciu, pre včelárov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o aktuálnych trendoch, pre domácich kutilov, ktorých zaujímajú nové nástroje a rady profesionálov. Gardeniáda je pre všetkých, ktorí radi trávia čas vo svojej záhrade a snažia sa vytvoriť si vlastný kúsok raja,“ priblížil organizátor Hubert Štoksa.



Svoju činnosť na festivale jarnej záhrady prezentujú aj Záhradnícke a rekreačné služby mesta. Záujemcom o zelených projektoch povedia viac mestskí architekti. Zástupcovia z oddelenia cestovného ruchu magistrátu a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko zasa poskytnú informácie o zaujímavostiach, aktivitách a atrakciách, ktoré Banská Bystrica a región ponúkajú. Zmluvný partner mesta Marius Pedersen zasa ukáže novinky z oblasti odpadového hospodárstva.