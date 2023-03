Otvorili putovnú výstavu o osobnostiach slovensko-amerických vzťahov

Otvorenie edukačnej putovnej výstavy venovanej spoločnej histórii a 30 osobnostiam slovensko-amerických vzťahov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 23. marca 2023. Foto: TASR - Martin Baumann

Otvorenie edukačnej putovnej výstavy venovanej spoločnej histórii a 30 osobnostiam slovensko-amerických vzťahov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 23. marca 2023. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. marca (TASR) - Tridsať rokov vzájomných vzťahov Slovenska a USA pripomína edukačná putovná výstava, ktorú na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí vo štvrtok otvorili veľvyslanec Spojených štátov Gautam Rana so štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničných vecí Ingrid Brockovou a bývalým veľvyslancom Slovenska v USA Martinom Bútorom. Venovaná je 30 osobnostiam slovensko-amerických vzťahov. V Bratislave ju možno vidieť do 20. apríla, následne sa presunie do ďalších miest Slovenska.uviedol americký veľvyslanec.Zoznam 30 historických, ale aj súčasných osobností slovensko-amerických vzťahov zostavili podľa veľvyslanectva spoločne s riaditeľom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Slavomírom Michálekom. Záujemcovia po celom Slovensku sa budú môcť dozvedieť viac o histórii slovensko-amerického priateľstva, emigrácii Slovákov do USA, úlohe a pomoci Spojených štátov počas Slovenského národného povstania, ale aj o konkrétnych osobnostiach.Návštevníci si budú môcť prečítať napríklad o umelcovi Moritzovi Fuerstovi, židovskom medailérovi z Pezinka, ktorý vypracoval portréty štyroch amerických prezidentov, plukovníčke amerického vojenského letectva Eve Strelke Jenkins, pôvodom z Bratislavy, ktorá velí tisícke zamestnancov, Stevovi Ditkovi, karikaturistovi slovenského pôvodu, ktorý navrhol postavu Spidermana aj Doktora Strangea, a o ďalších úspešných osobnostiach.Z Bratislavy sa výstava presunie do Topoľčian (20. apríla – 15. mája). V nasledujúcich mesiacoch bude edukačná výstava aj v Michalovciach, Bardejovských kúpeľoch, Banskej Bystrici či Košiciach.