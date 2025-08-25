Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Otvorili výstavu fotografií pri príležitosti 80. výročia založenia OSN

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Výstava bude v bratislavskom parku pri Vajanského nábreží bezplatne prístupná od pondelka do 7. septembra.

Bratislava 25. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pondelok otvorilo verejnú výstavu fotografií pri príležitostí blížiaceho sa 80. výročia založenia Organizácie Spojených národov (OSN). V parku na Vajanského nábreží v Bratislave približuje historický prierez vývoja jednej z najstarších a najvýznamnejších medzinárodných organizácií združujúcej takmer všetky krajiny sveta spolu s míľnikmi a odkazom slovenskej diplomacie v OSN. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.

Slovenskí diplomati zastupujúci vtedajšie Československo patrili pred ôsmimi desaťročiami medzi zakladajúcich členov OSN a zanechali v nej trvalé stopy - príkladmi sú Ján Papánek, Vladimír Hurban či Ivan Krno. Aj v súčasnosti zastávajú slovenskí diplomati a odborníci vysoké pozície v štruktúrach Organizácie Spojených národov, Slovenská republika je aktívnym a rešpektovaným členom a spoločne sa podieľame na posilnení mierového a multilaterálneho poslania OSN, ktoré je dnes tak veľmi dôležité,“ uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Zároveň poukázal na potrebu návratu k rešpektovaniu a dodržiavaniu medzinárodného práva a Charty OSN spolu s jej základnými hodnotami, na ktorých bola pred ôsmimi desaťročiami vybudovaná.

Výstavu v pondelok otvoril generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií a ľudských práv MZVEZ SR Fedor Rosocha za účasti štyroch desiatok zahraničných veľvyslancov, zástupcov diplomatického zboru a ďalších hostí. Pri tejto príležitosti vyzdvihol medzinárodnú spoluprácu, dialóg, solidaritu a vzájomný rešpekt ako základné piliere globálneho úsilia krajín v rámci OSN.

Cieľom výstavy je pripomenúť 80. výročie vzniku OSN (24. 10.) a poskytnúť čo najširšej verejnosti možnosť spoznať jej úlohy pri riešení konfliktov a udržiavaní mieru, realizácii humanitárnej pomoci, v rozvoji vzdelávania, v pomoci pri odstraňovaní chudoby či presadzovaní ľudských práv. Fotografie tiež približujú pôsobenie Slovenska v OSN prostredníctvom záberov z významných podujatí.

