Otvorte Vašu záhradu všetkým piatim zmyslom

Bratislava 21. marca (OTS) - Neváhajte a zapojte aj Vašu záhradu alebo park do medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad 2024, ktorého cieľom je priblížiť krásu našich parkov a záhrad, ako aj zdôrazňovať myšlienky ich aktívnej ochrany, kvalitnej údržby a zmysluplného využívania!Podujatie, ktorého XVI.ročník sa uskutoční v dňoch, je určené pre verejné i súkromné parky a záhrady na Slovensku. Hlavným organizátorom podujatia je nezisková organizácia, ktorej poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Parky a záhrady často predstavujú nedostatočne využitý potenciál mnohých miest a obcí, a preto prostredníctvom čoraz viac obľúbeného podujatia sa Národný Trust n.o. snaží upozorniť na tento potenciál, potrebu jeho ochrany a udržateľného využívania.. Vítané sú všetky parky, záhrady i záhradky, ktoré zaujmú návštevníkov napr. svojou históriou, netradičným či príťažlivým dizajnom, zdraviu prospešným prírodným prostredím, ekologickým prístupom, pestrosťou rastlín či inými záhradnými prvkami a vlastnosťami. Organizátori podujatia uvítajú zapojenie saV rámci podujatia sa každý rok prezentuje čoraz väčší počet verejných i súkromných lokalít. Minulý rok mali návštevníci na Slovensku možnosť nahliadnuť do viac ako 120 parkov a záhrad.Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete. Od roku 2018 sa na podnet Rady Európy začali organizátori podujatí, ktorých cieľom je prezentovať hodnoty parkov a záhrad spájať pod hlavičkou spoločnej európskej iniciatívy „Rendez-vous aux jardins“, ktorého hlavným koordinátorom je Ministerstvo kultúry Francúzskej republiky. Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad je súčasťou tejto medzinárodnej iniciatívy prezentujúce slovenské parky a záhrady ako dôležitú súčasť zeleného dedičstva Európy. Pre každý ročník sa vyberá spoločná európska téma.Pre tento rok bola zvolená téma s názvom. Pobyt v záhrade je zmyslový zážitok.vnímame nielen veľkosť a tvary záhrady, ale aj jej pestrú farebnosť. Záhrady vyhľadávame aj kvôli upokojujúcimzážitkom: spevu vtákov, reči zvierat, bzukotu včiel, šumeniu vetra i žblnkotu vody. Kto z nás by si nepamätal omamnézáhrady – ruží, levandule, mäty či zapáchajúcu čemericu? Kde inde ako v záhradách si na svoje prídupoháriky nášho jazyka? Koho ešte nepotešila sladká jahoda, kyslá ríbezľa či horká dula? Príjemná chôdza naboso po mäkkom trávniku sa pre nás niekedy môže skončiť aj menej príjemným zážitkom ako je bodnutie hmyzom, ktorý si však v záhrade plní svoju dôležitú funkciu. Jednoducho, objavovať všetkých päť ľudských zmyslov môžeme takmer v každej záhrade. Záhrada prebúdza všetky naše zmysly, dovoľuje nám snívať a rozjímať, podnecuje našu predstavivosť a dáva nám šťastie, pokoj a blaženosť.Ak Vás podujatie oslovilo a chceli by ste, aby aj vo Vašej záhrade/parku návštevníci precítili všetky svoje zmysly, prihláste sa do 15.4.2024 cez stránku podujatia www.vopz.sk v častialebo nás kontaktujte na adrese nt@nt.sk.. V prípade súkromných a osobitne chránených či inak vzácnych záhrad je možné limitovať počet návštevníkov. Všetkým prihláseným lokalitám poskytneme bezplatne metodiku organizovania podujatia na miestnej úrovni a možnosť využitia medzinárodného loga podujatia. Zároveň zapojeným lokalitám ponúkame možnosť pomoci pri ich prezentácii na národnej i medzinárodnej úrovni.Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho minulých ročníkoch sa dozviete na stránke www.vopz.sk