Ozveny Be2Can 2021 si diváci môžu pozrieť vo virtuálnej kinosále

Bratislava 23. novembra (TASR) - Dvanásť predpremiér uviedol v kamenných kinách ôsmy ročník prehliadky festivalových filmov z Berlína, Benátok a Cannes - Be2Can 2021. Osem z nich si budú môcť pozrieť diváci v rámci ozvien prehliadky vo virtuálnej kinosále od 25. do 29. novembra. TASR o tom informoval PR manažér Marek Suchitra.



"Tento rok patril k jedným z najúspešnejších, čo sa týka filmov či zapojených kín. Ľudia sa radi vracali do kín a chceli sa vrátiť do normálneho života. Tento trend však v poslednej dobe začal brzdiť," hovorí kreatívny riaditeľ Dominik Hronec. Dôvod presunu ozvien prehliadky do online priestoru vysvetľuje aj kladne zodpovedanou anketou, v ktorej sa organizátori divákov opýtali, či by si priali Be2Can online. "Dostali sme jednoznačnú odpoveď, preto sme sa rozhodli ponúknuť filmy vo Virtuálnej kinosále na Edisonline," dodal k platforme, ktorá simuluje návštevu kina. Film sa začína v presný čas, nedá sa zastaviť ani pretočiť. "Neznamená to, že film ide na VOD, to by sme išli proti kinám, v ktorých sa väčšina filmov ešte stále hrá alebo sa len bude hrať. Ale aktuálna pandemická situácia časti divákov neumožňuje návštevu kín, a preto sme sa rozhodli kompenzovať zážitky z nových filmov z Berlína, Benátok a Cannes aspoň touto cestou," poznamenal Hronec.



Ozveny Be2Can 2021 prinesú každý deň dve snímky z prehliadky, hlavný titul sa začne vždy o 20.00 h a potom v repríze o 22.00 h. Úvodným filmom bude víťaz Zlatej palmy z posledného festivalu Cannnes - Titán. "Tento body horor patril medzi najdivokejšie snímky, aké sa kedy na festivale ocitli. Ako sprievodný film ponúkne virtuálna kinosála snímku Začiatok, debutový film režisérky Dei Kulumbergavili o útoku extrémistickej skupiny na komunitu svedkov Jehovových," avizuje organizátor podujatia, ktoré premietne aj snímku Ľúbil som svoju ženu od maďarskej režisérky Ildikó Enyedi, nemeckú romantickú melodrámu Miluj svojho robota či film Drahí súdruhovia!, ktorý divákov prenesie do Sovietskeho zväzu 60. rokov minulého storočia.