P. Bebjak: Duchoňov život je pre mňa jeden veľký klip

Bratislava 12. apríla (TASR) - Príbeh hudobnej legendy a jedného z najobľúbenejších spevákov 70. a 80. rokov v Československu Karola Duchoňa sa dostane na plátna kín budúci rok v lete. Film o živote legendárneho umelca začne nakrúcať režisér Peter Bebjak o niekoľko týždňov. TASR o tom informoval PR manažér Peter Gašparík.



V roku, keď si budeme pripomínať 75 rokov od narodenia Karola Duchoňa a zároveň 40 rokov od jeho smrti, prinesie DNA Production do kín dobový hudobný film o jednej z najvýraznejších osobností našej hudobnej scény, spevákovi, ktorý je dnes obľúbený možno viac, ako bol za svojho života.



"Keď som pred pár rokmi počul veľmi dobrú interpretáciu pesničky Mám ťa rád, ktorú spieval Adam Ďurica, vyhľadal som si štyridsať rokov starú verziu v podaní Karola Duchoňa. Hneď potom som si z nostalgie kúpil jeho výberové CD a odrazu mi v aute hrali všetky jeho staré - prebraté, ale aj pôvodné hity," spomína Bebjak na to, ako on sám našiel po rokoch cestu k Duchoňovej hudbe a začal sa zaujímať o život československého Toma Jonesa plný úspechov, ale aj drám.



Práce na filme trvali niekoľko rokov. Počas vývoja scenára režisér filmu a scenáristi úzko spolupracovali s rodinou Karola Duchoňa a jeho najbližším spolupracovníkom Ľubošom Zemanom. Vzniknúť tak mal biograficky presný portrét, ktorý reálne zachytáva život umelca aj z menej známej stránky. "Veľmi nám záleží na tom, aby obraz Karola Duchoňa, ktorý divákom ukážeme, bol pravdivý. Nik ho nepoznal lepšie ako jeho rodina a najbližší spolupracovníci. Sú to oni, kto vie, aký bol, keď sa vypli kamery a keď zavrel dvere svojho bytu," približuje zákulisie príprav filmu producent Rasťo Šesták. "Karol Duchoň nepotrebuje ani hyperbolu, ani škandalizovanie. Jeho život je plný takých silných emócií a takej magnetizujúcej hudby, že aj sám dokáže pritiahnuť ako staršiu generáciu, tak aj mladých divákov," tvrdí producent.



Pre Bebjaka je Duchoňov život jeden veľký klip. "Intenzívny ako filmy Baza Luhrmanna, plné pozlátka, afektu, efektu, rýchlosti, zábavy, povrchného pocitu, ale zároveň veľmi sústredené a prítomné pri každom jednom dôležitom rozhodnutí, pri každom jednom dôležitom zaváhaní," uzatvára režisér filmu, ktorý vzniká v koprodukcii s VOYO. Distribúciu na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje Continental film.