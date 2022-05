Múzeum L. Janecha ukrýva vzácnosti aj raritu akou je kravský náhubok

Považská Bystrica 6. mája (TASR) – Počiatky súkromného múzea v podkroví domu v považskobystrickej mestskej časti Považská Teplá siahajú ešte do 60. rokov minulého storočia. Otec majiteľa múzea Ladislava Janecha chcel uchovať spomienky na staré remeslá, syna myšlienka založenia múzea pohltila naplno po tom, ako začal zbierať mince, neskôr sa stal členom považskobystrickej Archeologickej spoločnosti Jozefa Moravčíka.



Po 55 rokoch existencie ukrýva múzeum v podkroví rodinného domu viac ako 10.000 exponátov. Najstaršie exponáty z okolitých nálezísk dokazujú, že toto územie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej.



„Dôkazom toho sú pazúrikové čepieľky, úlomky a kamenné sekerky, ktoré nachádzame v oráčinách na okolí. Najstaršie osídlenie v Považskej Teplej bolo podľa nálezov bielych pazúrikov už v neolite asi 4000 rokov pred Kristom,“ priblížil Janech.







Súčasťou múzea je množstvo keramiky, nástrojov na obrábanie dreva, kovu, poľnohospodárske nástroje, staré kuchynské potreby, žehličky, mlynčeky, fotoaparáty, kolovraty, krosná, dobové oblečenie, hasičský a vojenský výstroj, viac ako storočné fotografie, ale napríklad aj takmer 450-ročná biblia či bohatá numizmatická zbierka.



Medzi exponátmi podľa Janecha nechýbajú ani niektoré predmety, ktorých účel použitia nevie väčšina návštevníkov identifikovať. Raritou je náhubok pre kravy. „Návštevníci bez váhania povedia, že je to kryt na stropné svetlo, ale ide skutočne o náhubok pre kravy. Dával sa kravám počas oborávania zemiakov, aby neobžierali zemiakové listy,“ priblížil Janech.



Za najvzácnejší exponát múzea považuje jeho majiteľ malý zvon odliaty v roku 1745. „Vyrobiť ho dala obec Domaniža pre obec Kardošova Vieska, zasvätený bol sv. Mikulášovi. Keď postavili novú kaplnku, chceli zvon napojiť na elektriku. Zmenili smer udierania srdca, zvon začal praskať a srdce sa rozpadlo. Správca kaplnky mi povedal, aby som si ho zobral do múzea. Opravil som ho a dnes ho vystavujem nielen v múzeu, ale aj na rôznych podujatiach, či už u nás v obci alebo v Považskej Bystrici,“ doplnil majiteľ múzea.



Počas viac ako piatich desaťročí navštívili múzeum tisícky záujemcov nielen zo Slovenska, ale prakticky z celého sveta. Okrem návštevníkov z celej Európy sú v knihe návštev podpísaní aj hostia z Kanady, USA, Peru, Bolívie, Juhoafrickej republiky, Namíbie, Izraela, Sýrie, Japonska, Kirgizska a ďalších krajín sveta. Ladislav Janech robí evidenciu návštevníkov len od roku 1988. Odvtedy podkrovné múzeum navštívilo približne 12.000 hostí.