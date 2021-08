Hammel: Slivka bol jeden z najlepších predstaviteľov Cyrana

Bratislava 24. augusta (TASR) – Priaznivcov kultového slovenského muzikálu Cyrano z predmestia poteší nové CD s rovnomenným názvom. Čerstvo vydaný album piesní z najnovšej inscenácie tohto ikonického diela, ktoré malo premiéru v máji 2019 v Divadle Nová scéna, uvedú v utorok do života na letnej scéne Bratislavského hradu.



Zaznejú hity ako Ja nemám lásku v malíčku, Pieseň o nose, Pieseň o Roxane, Kúpim si zrkadlo a ďalšie v podaní Jána Slezáka a Lukáša Pištu, Mirky Gális Partlovej a iných interpretov súčasnej inscenácie. Umelcov bude sprevádzať osemčlenná kapela pod vedením dirigenta Ľubomíra Dolného.



„Chceme byť bigbeatoví, nejde o žiadnu elektronickú hudbu, všetko je tak, ako má byť, ako to v Cyranovi ľudia poznajú, samozrejme, že niektoré aranže sme sprogresívnili, pretože nejaký čas už prešiel," povedal k vydaniu nového CD pre TASR Ľubomír Dolný.



Podčiarkol, že k prvému slovenskému rockovému muzikálu z pera libretistky Alty Vášovej, textárov Jána Štrassera, Kamila Peteraja a autorov hudby Pavla Hammela a Mariána Vargu, pristupoval s veľkou bázňou.



„Autori sú geniálni, inscenácia je geniálna, keby nevznikla na Slovensku, tak je to určite celosvetový hit, ale, bohužiaľ, vznikla za železnou oponou," poznamenal k muzikálu, ktorý sa zrodil v bývalom Československu, prvýkrát ho uviedla Nová scéna v roku 1977.



Nové CD vznikalo v dobe „covidovej": „Mali sme naň kopec času, vzniklo poctivo, ale hlavne veľmi muzikantsky, nesnažili sme sa byť štúdiovo perfektní, ale draví a ctiť žáner." Dolný zhodnotil aj interpretačné kvality oboch predstaviteľov Cyrana - Janka Slezáka a Lukáša Pištu. „Sú geniálne, ani sme sa nevedeli rozhodnúť, kto má ktorú pieseň spievať, tak sa povyberali náhodne, lebo oni dvaja sa asi narodili Cyranovia."



Nestarnúcemu príbehu o láske, zásadách, kamarátstve, úspechoch a pádoch je venovaný slávnostný večer na Bratislavskom hrade, ktorý bude patriť koncertnému prevedeniu legendárneho slovenského muzikálu Cyrano z predmestia. Zaznejú skladby, ktoré sa stali za desaťročia hitmi a spievajú si ich celé generácie. V novej podobe sa dostali aj na CD, ktoré uvedú do života pôvodní autori muzikálu Pavol Hammel, Kamil Peteraj a Ján Štrasser.



„Je veľmi dobré, že Divadlo Nová scéna zakladá tradíciu zvukových záznamov z hudobno-tanečných predstavení, muzikálov, operiet a divák si tak môže pospomínať, ako to bolo fajn, mám z toho radosť," komentoval vydanie CD pre TASR Hammel, ktorý je spokojný aj s interpretačným výkonom predstaviteľov Cyrana.



Spomenul si však i na zosnulého Petra Slivku, ktorý bol Cyranom v roku 1993 v Štátnom divadle Košice: „Za mňa to bol jeden z najlepších predstaviteľov Cyrana, ak nie vôbec najlepší."